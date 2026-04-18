Hơn 1.600 cơ hội việc làm cho sinh viên tại ngày hội tuyển dụng TDMU

Ngày hội việc làm TDMU Job Fair 2026 diễn ra 18/4 tại Đại học Thủ Dầu Một, quy tụ 64 doanh nghiệp, mang đến hơn 1.600 cơ hội cho sinh viên.

Với 66 gian hàng tuyển dụng, ngày hội giới thiệu hệ thống vị trí đa dạng, trải rộng nhiều lĩnh vực như giáo dục, ngân hàng, thương mại, công nghệ thông tin, phân phối bán lẻ, truyền thông, kiến trúc - xây dựng, logistics, tự động hóa, kỹ sư ô tô, môi trường, marketing, kế toán, kỹ thuật, cơ khí...

Quy mô và cơ cấu ngành nghề phong phú, mở rộng lựa chọn nghề nghiệp theo đúng chuyên ngành đào tạo, đồng thời giúp sinh viên nhận diện rõ hơn nhu cầu nhân lực, tiêu chuẩn tuyển dụng và xu hướng dịch chuyển của thị trường lao động hiện nay.

Gian hàng Trường Đại học Thủ Dầu Một thu hút đông đảo sinh viên đến tìm hiểu lộ trình nghề nghiệp. Ảnh: ĐH Thủ Dầu Một

Tại TDMU Job Fair 2026, sinh viên có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ, CV và tham gia phỏng vấn trực tiếp tại gian hàng doanh nghiệp. Nhiều đơn vị triển khai hình thức phỏng vấn nhanh, đánh giá tại chỗ, tạo điều kiện để ứng viên có thể được tuyển dụng ngay trong ngày nếu đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh cơ hội việc làm, các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, chia sẻ kỹ năng và định hướng phát triển giúp sinh viên hiểu rõ hơn kỳ vọng của nhà tuyển dụng, từ đó hoàn thiện năng lực chuyên môn, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp.

Đại diện một doanh nghiệp tham gia tuyển dụng cho biết: "Chúng tôi ưu tiên phỏng vấn trực tiếp tại ngày hội để tìm ứng viên phù hợp, có thể đáp ứng ngay yêu cầu công việc".

Sinh viên ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại gian hàng Công ty TNHH Goodwin Technology Việt Nam. Ảnh: ĐH Thủ Dầu Một

"Ngày hội giúp sinh viên tiếp cận sớm với doanh nghiệp, hiểu rõ hơn yêu cầu tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp," TS. Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng ĐH Thủ Dầu Một chia sẻ.

TDMU Job Fair là sự kiện tổ chức thường niên từ năm 2013 Sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp và sinh viên tham gia. Ngày hội đóng vai trò kênh tuyển dụng, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển tiếp từ đào tạo sang thực tiễn lao động.

Thông qua việc duy trì tổ chức, Trường Đại học Thủ Dầu Một thúc đẩy hoạt động hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Sự kiện cũng góp phần hỗ trợ sinh viên tiếp cận nhu cầu tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khu vực phía Nam.

Thế Đan