Hơn 1.000 người dự sự kiện kích cầu dự án Vinhomes Golden City

Hơn 1.000 khách tham dự sự kiện The Golden Bloom cuối tháng 2, ghi nhận nhiều giao dịch tại dự án Vinhomes Golden City, trong đó có nhà đầu tư Việt kiều.

Trở về Hải Phòng sau nhiều năm sinh sống tại Canada, ông Dennis Hoàng (52 tuổi) ban đầu chỉ dự định thăm quê dịp Tết. Tuy nhiên, sau khi cùng gia đình tham dự sự kiện tri ân The Golden Bloom ngày 28/2, ông quyết định đặt cọc hai căn thấp tầng tại Vinhomes Golden City.

Chia sẻ sau khi ký hợp đồng, ông Hoàng cho biết nhà đầu tư ở xa thường thận trọng, nhất là với vấn đề pháp lý và quản lý tài sản. Theo ông, những thay đổi từ Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) khi đi vào thực tế tạo thêm niềm tin cho nhóm Việt kiều. "Nếu đã có cơ hội sở hữu hợp pháp, minh bạch thì không nên bỏ lỡ. Quan trọng là chọn đúng sản phẩm", ông nói.

Hơn 1.000 khách hàng tham gia sự kiện The Golden Bloom vào ngày 28/2 tại Hà Nội. Ảnh: Vinhomes

Theo Sở Ngoại vụ Hải Phòng, sau hợp nhất với Hải Dương, đến tháng 10/2025 thành phố có khoảng 130.000 người sinh sống tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lượng kiều hối 5 năm qua ước đạt trên 1,4 tỷ USD. Khi khung pháp lý dần hoàn thiện, dòng tiền có xu hướng tìm đến các kênh dài hạn, trong đó bất động sản được ưa chuộng nhờ tính tích sản và sự gắn kết với quê hương.

Tại Dương Kinh, Vinhomes Golden City thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng, trong đó có nhóm Việt kiều. Riêng sự kiện The Golden Bloom ngày 28/2 ghi nhận hơn 1.000 khách tham dự trực tiếp và khoảng 30.000 lượt xem trực tuyến. Nhiều phần quà trị giá tới 900 triệu đồng được trao cho khách hàng.

"Ưu đãi chồng ưu đãi giúp khách hàng hưởng lợi. Tiềm năng tăng trưởng từ hạ tầng khu vực, pháp lý rõ ràng, thương hiệu chủ đầu tư thúc đẩy tôi xuống tiền hai căn nhà phố ngay tại sự kiện", ông Dennis Hoàng cho biết.

Một khách hàng trúng ôtô tại sự kiện. Ảnh: Vinhomes

Phát biểu tại sự kiện, TS. Vũ Đình Ánh nhận định bất động sản thuộc nhóm tài sản thực, thường vận động theo chu kỳ tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh Hải Phòng duy trì đà phát triển cao, khu vực Dương Kinh đang hình thành trung tâm giao thương - logistics mới, tạo dư địa cho thị trường. Theo ông, đây là môi trường phù hợp với nhà đầu tư trung và dài hạn, qua đó tạo nền tảng cho giá trị tài sản tăng trưởng ổn định.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Golden City tạo lợi thế khi bàn giao giai đoạn 1 dự kiến vào quý IV năm nay. Dự án có quy mô hơn 240 ha, trong đó, quy hoạch 41 ha cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích "all-in-one" chất lượng quốc tế.

TS. Vũ Đình Ánh tại sự kiện. Ảnh: Vinhomes

Trên nền tảng đó, mức giá nhà phố từ 5-6 tỷ đồng được xem là điểm cạnh tranh so với nhiều sản phẩm cùng phân khúc tại khu vực trung tâm thành phố. Diện tích sử dụng có thể lên tới 250 m2, đi kèm quyền sử dụng đất lâu dài, giúp gia tăng lợi thế tích sản trong dài hạn.

Không chỉ dừng ở giá bán, cấu trúc tài chính cũng là yếu tố hỗ trợ quyết định xuống tiền. Chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng cho khoản vay tới 80% giá trị quyền sử dụng đất và phần xây dựng góp phần giảm áp lực vốn ban đầu. Các ưu đãi theo từng dòng sản phẩm và tiến độ thanh toán tạo thêm dư địa linh hoạt cho người mua.

Phối cảnh dự án Vinhomes Golden City. Ảnh: Vinhomes

Theo đại diện Vinhomes, khi hạ tầng khu vực phía Nam Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện và quỹ đất ngày càng thu hẹp, mặt bằng giá có thể bước sang chu kỳ mới. Với nhóm khách hàng Việt kiều, lựa chọn bất động sản lúc này không chỉ nhằm giữ giá trị tài sản, mà còn hướng tới khả năng khai thác dòng tiền ổn định trong tương lai.

