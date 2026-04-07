Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng nhiệm kỳ mới

Ngày 7/4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín - tiếp tục quy trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Buổi sáng, Quốc hội bắt đầu các bước bầu Chủ tịch nước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua. Sau đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả.

Từ 9h15, phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Quốc hội nghe trình dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, giải trình, tiếp thu ý kiến trước khi biểu quyết thông qua. Ngay sau đó, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cuối buổi sáng, Quốc hội họp riêng, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Cơ quan lập pháp đồng thời nghe báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó chủ nhiệm các Ủy ban và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Ảnh: Hoàng Phong

Buổi chiều, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng, Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau khi thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới.

Từ 15h, phiên họp được truyền hình trực tiếp khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng. Thủ tướng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức ngay sau đó.

Từ 15h30, Quốc hội họp riêng để bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đến 16h40, Quốc hội họp công khai, truyền hình phát thanh trực tiếp biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Tân Chánh án tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cuối buổi chiều, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó chủ tịch nước và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hiện nay, Chủ tịch nước là đại tướng Lương Cường; Thủ tướng là ông Phạm Minh Chính; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là ông Nguyễn Văn Quảng; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là ông Nguyễn Huy Tiến.

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm các ủy ban.

