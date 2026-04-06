Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ nhất, bắt đầu kiện toàn nhân sự cấp cao

Sáng 6/4, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp thứ nhất, mở đầu quy trình kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong 2,5 ngày đầu, Quốc hội xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội đồng thời bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Quốc hội cũng quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tại phiên khai mạc, Quốc hội nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 16.

Quốc hội khóa 15 tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, tháng 12/2025. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 cũng dành thời gian cho lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 8 luật và một nghị quyết, gồm Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi, Luật Hộ tịch sửa đổi, cùng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và một số luật khác.

Quốc hội cũng xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tình hình những tháng đầu năm 2026; thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Đồng thời, Quốc hội xem xét, thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, làm định hướng phát triển cho giai đoạn tới.

Hiện nay, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phó thủ tướng gồm các ông Nguyễn Hòa Bình (thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng và bà Phạm Thị Thanh Trà. Các Phó chủ tịch Quốc hội gồm ông Đỗ Văn Chiến (thường trực), Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan và bà Nguyễn Thị Thanh. Trong đó, 13 người không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính; 7 Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính; và 4 Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan.

Sơn Hà