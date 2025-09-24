Hôm nay đóng cổng đề cử Vietnam iContent Awards 2025

Vietnam iContent Awards 2025 đóng cổng đăng ký đề cử lúc 15h hôm nay để sàng lọc, đánh giá, trước khi chuyển sang giai đoạn bình chọn.

Cá nhân, nhóm sáng tạo, đơn vị hay nền tảng phù hợp từng hạng mục giải thưởng còn 6 tiếng để tham gia đề cử. Ứng viên có quyền đăng ký nhiều hạng mục.

Sau hơn ba tuần mở cổng, giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025 (Vietnam iContent Awards 2025) ghi nhận hàng trăm đề cử ở 11 hạng mục giải thưởng. Tốc độ gửi hồ sơ năm nay được đánh giá nhanh, số lượng đông đảo hơn so với mùa trước.

Theo đại diện ban tổ chức, chất lượng đề cử năm nay khá đồng điều, đa dạng, trải rộng ở nhiều lĩnh vực sáng tạo số, cho thấy sự trưởng thành và sức lan tỏa của cộng đồng làm nội dung tại Việt Nam. Những câu chuyện, dự án, cá nhân được đề cử phản ánh rõ nét nỗ lực đổi mới, bắt nhịp với xu hướng công nghệ lẫn thị hiếu người dùng.

Sau khi khép lại vòng đề cử, hội đồng chuyên môn sẽ rà soát, thẩm định và chọn ra danh sách chính thức bước vào vòng bình chọn. Kết quả dự kiến được công bố trong tháng 10.

Giao diện cổng đăng ký đề cử Vietnam iContent Awards 2025 ngày cuối.

Sau thành công của mùa đầu tiên, Vietnam iContent 2025 trở lại với quy mô, tầm nhìn sâu rộng hơn, do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức.

Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025 hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025.

Ban tổ chức chia ba hạng mục cùng 11 giải dành cho nhà sáng tạo số, sản phẩm số và vì cộng đồng.

Cụ thể, hạng mục Nhà sáng tạo số gồm 5 giải thưởng: Nhà sáng tạo nội dung của năm; Tổ chức sáng tạo nội dung của năm; Nhà sáng tạo nội dung triển vọng; Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng; Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất.

Hạng mục Sản phẩm số có bốn giải: Âm nhạc truyền cảm hứng; Chương trình truyền hình truyền cảm hứng; Video truyền cảm hứng; Hiện tượng số của năm.

Hạng mục Vì cộng đồng gồm hai giải: Tổ chức Vì cộng đồng; Cá nhân Vì cộng đồng.

Sau vòng đề cử, vòng bình chọn diễn ra 3-24/10, chung kết từ 30/10 đến 18/11 và gala trao giải tổ chức ngày 29/11 tại TP HCM.

