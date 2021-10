Hollywood tiếc thương Halyna Hutchins

MỹNhiều đồng nghiệp đau buồn trước tin Halyna Hutchins thiệt mạng vì súng đạo cụ, bày tỏ lo ngại về an toàn trên phim trường.

Sau khi Halyna Hutchins - đạo diễn hình ảnh phim Rust - qua đời hôm 21/10, hàng loạt ngôi sao bày tỏ thương tiếc. Joe Manganiello - sao True Blood - viết trên Twitter: "Tôi may mắn được làm việc cùng Halyna trong phim Archenemy. Một tài năng xuất chúng, con người tuyệt vời".

Đại diện gia đình Lý Tiểu Long chia buồn qua mạng xã hội: "Trái tim chúng tôi hướng đến gia đình Hutchins và những người bị ảnh hưởng bởi sự việc. Không ai đáng phải chết vì súng trên trường quay". Gia đình Lý Tiểu Long hiểu tâm trạng của người thân Hutchins lúc này hơn ai hết. Năm 1993, Lý Quốc Hào - con trai Lý Tiểu Long - mất mạng vì một tai nạn tương tự khi đóng phim The Crow ở North Carolina.

Ireland Baldwin - con gái tài tử Alec Baldwin, người bóp cò trên trường quay dẫn tới cái chết - cũng chia buồn cùng gia đình nạn nhân, bên cạnh mong muốn "có thể ôm bố thật chặt lúc này".

Halyna Hutchins tại Liên hoan phim Sundance năm 2018. Ảnh: AFP

Đạo diễn người Mỹ Adam Egypt Mortimer nói với BBC không thể tin khi nghe Hutchins chết vì súng đạo cụ, điều từ lâu hiếm khi xảy ra. Nhiều người băn khoăn cách êkíp Rust đảm bảo an toàn trên phim trường. Alex Fedosov - một đồng hương Ukraine của Hutchins ở Hollywood - cho biết: "Các tiêu chuẩn về an toàn làm phim tại Mỹ được đặt ra rất cao. Luôn có một chuyên gia về lĩnh vực này trên trường quay. Đôi khi, êkíp dùng đạn nổ để tăng hiệu ứng hình ảnh. Tuy nhiên, việc này thường được thực hiện cùng các biện pháp đảm bảo an toàn cao".

Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trong một lần quay phim. Ảnh: Halyna Hutchins Twitter

Trên trang cá nhân, diễn viên Sophia Bush kể về trải nghiệm khi đóng phim với súng: "Làm việc với các loại vũ khí trên phim trường luôn khiến tôi sợ hãi. Khi được trao một cây súng đạo cụ, tôi luôn cầu nguyện. Tôi không hiểu êkíp Rust đã làm việc thế nào. Tôi hy vọng việc điều tra cho ra câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân dẫn đến cái chết".

Phim trường xảy ra tai nạn của Alec Baldwin Phim trường Bonanza Creek, nơi xảy ra vụ tai nạn. Video: Youtube KOB

James Gunn - đạo diễn The Suicide Squad - viết: "Nỗi sợ lớn nhất của tôi khi làm phim là ai đó mất mạng khi đang sản xuất. Tôi cầu nguyện những chuyện tương tự không bao giờ lặp lại". Trả lời một người hâm mộ trên trang cá nhân, Gunn khẳng định không đổ lỗi cho bất kỳ ai. "Tôi cũng không biết hết các chi tiết về sự việc. Tuy nhiên, tai nạn như thế không thể xảy ra nếu mỗi thành viên đoàn đều tuân thủ các nguyên tắc an toàn", ông nói.

Halyna Hutchins, 42 tuổi, là nhà làm phim gốc Ukraine. Cô học báo chí ở quê nhà trước khi đến Los Angeles làm phim. Cô từng tham gia một số dự án như A Luv Tale: The Series (2018-2021), The Mad Hatter (2021)... Cô qua đời sau khi bị súng đạo cụ của tài tử Alec Baldwin bắn trúng trên phim trường ở New Mexico (Mỹ).

Cảnh sát hiện điều tra về nguyên nhân sự việc. Một trợ lý đạo diễn khai đã lấy một trong ba khẩu súng được nhân viên đạo cụ chuẩn bị sẵn đưa cho Baldwin và hô "súng lạnh", ý nói không có đạn. Ở đồn cảnh sát, người này nói không biết súng vẫn sót đạn. Trên trang cá nhân, Alec Baldwin nói sẽ tích cực hợp tác với cảnh sát để tìm ra nguyên nhân.

Phương Mai (theo BBC, Variety)