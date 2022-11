Hơi thở đa sắc tộc trong các thương hiệu thời trang Cosmopolitan của Singapore

SingaporeNếp sống năng động cùng di sản văn hóa độc đáo của đảo quốc được thể hiện rõ nét qua các thiết kế thời trang theo phong cách đậm tính quốc tế Cosmopolitan.

Phong cách "quốc tế" Cosmopolitan tại Singapore được hình thành từ sự đa dạng sắc tộc và văn hóa của người dân đảo quốc. Đó cũng là lý do nhiều tín đồ thời trang tại đây mê mẩn sự tinh tế, sành điệu, giản dị mà không nhạt nhòa, pha lẫn chút bí ẩn của Cosmopolitan. Là một quốc gia đa văn hóa với sự kết hợp Đông - Tây độc đáo, Singapore được xem là điểm giao thoa cảm hứng cho các nhà thiết kế bản địa.

Không chỉ thể hiện tinh thần đô thị hiện đại và tôn vinh các di sản văn hóa, những trang phục phong cách Cosmopolitan này còn làm nổi bật cá tính riêng của người mặc. Các nhà thiết kế cũng đặc biệt cân nhắc về sự thoải mái, tính ứng dụng và yếu tố thời thượng. Dưới đây là một số thương hiệu mang phong cách "quốc tế" được ưa chuộng tại Singapore:

Love, Bonito

Đây là một trong những thương hiệu thời trang nữ với thiết kế đậm chất Cosmopolitan, đơn giản nhưng không nhạt nhòa. Châm ngôn thương hiệu lan tỏa thông điệp tích cực về việc khám phá tiềm năng bản thân, tìm tiếng nói riêng và học cách tin tưởng chính mình. Thương hiệu đã truyền cảm hứng cho cả khách hàng và giới mộ điệu bằng những câu chuyện độc đáo của riêng họ.

Không gian đậm chất hiện đại với những gam màu nữ tính của Love, Bonito. Ảnh: Visit Singapore

Mỗi thiết kế tại Love, Bonito đều được các nhà thiết kế chế tác chỉnh chu và gia công tinh xảo ngay tại Singapore, cam kết góp phần hoàn thiện vẻ ngoài mỗi ngày cho mọi phụ nữ châu Á hiện đại. Cũng chính từ cam kết này, mỗi sản phẩm tại đây đều được tính toán để phù hợp nhất với vóc dáng phụ nữ Á Đông, mang lại cảm giác thoải mái nhất mà vẫn tôn lên đường nét nữ tính. Các họa tiết, hoa văn và hình in trên trang phục cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, thiết kế và vẽ bởi chính thương hiệu.

Reckless Ericka

Nếu muốn thử một chút sự táo bạo, cá tính và ấn tượng hơn, bạn có thể tìm đến các cửa hàng của Reckless Ericka. Nhà thiết kế đứng sau thương hiệu này là Afton Chen. Bà sở hữu bằng Cử nhân Thiết kế chuyên ngành Thiết kế Thời trang của trường đại học Raffles (Sydney) và từng lọt chung kết cuộc thi "Nhà thiết kế trẻ", được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Singapore 2007.

Sự liều lĩnh, táo bạo của nhân vật Ericka từ tác phẩm của nhà văn Paul Arden đã được nhà sáng lập Afton Chen khắc họa qua những thiết kế cá tính, hiện đại của thương hiệu Reckless Ericka. Ảnh: Reckless Ericka

Các mẫu quần áo tại Reckless Ericka là cách nhà sáng lập thể hiện khát vọng, lý tưởng của bà về tinh thần hòa nhập thế giới, đa văn hóa, sắc tộc. Tươi mới, khác biệt nhưng không đánh mất sự nguyên bản là điều bà Afton luôn hướng tới.

Đồng thời, mỗi bộ quần áo tại đây đều được thương hiệu cam kết gia công cẩn thận, tỉ mỉ, thiết kế không lỗi mốt với chất liệu bền vững. Đây cũng là định hướng mà doanh nghiệp và hai nhà sáng lập hướng đến: thay thế thời trang nhanh bằng sự bền vững lâu dài.

In Good Company

In Good Company là một trong số nhiều thương hiệu thời trang Singapore đại diện cho phong cách Cosmopolitan. Ảnh: The Honey Combers

Đây cũng là một trong những thương hiệu thời trang phong cách Cosmopolitan tại Singaprore hướng đến tính bền vững, hiện đại, mang đến cảm giác "tự tin thầm lặng", không phô trương cho người mặc. Các thiết kế của thương hiệu đều mang hơi thở hiện đại đặc trưng, linh hoạt, mới mẻ, phù hợp với cả phái đẹp lẫn cánh mày râu.

Những tone màu trung tính như xám, đen, trắng, be... được thương hiệu tận dụng triệt để, thể hiện tinh thần tối giản song vẫn làm nổi bật cá tính người mặc với những đường cut-out, cắt cúp và nếp gấp tạo điểm nhấn khác biệt.

Binary Style

Đối lập với sự tối giản của In Good Company là những thiết kế đa sắc màu cùng những họa tiết độc đáo, đậm văn hóa truyền thống của Binary Style. Những thiết kế của thương hiệu này là sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên với nét biến tấu mang hơi hướng nhiệt đới.

Những mẫu khăn choàng của thương hiệu này tái hiện đầy sáng tạo các di sản kiến trúc, thiên nhiên, sự đa dạng về văn hóa và các giai thoại địa phương của đảo quốc sư tử. Chẳng hạn như "Singapore in Technicolour" - mẫu khăn lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc cổ điển và hiện đại đậm tính biểu tượng của Singapore; "Night at Singapore Quay" - mẫu khăn nổi bật với hình ảnh thuyền gỗ bumboat rực rỡ ánh đèn trên sông Singapore về đêm...

Ying The Label

Bên cạnh đó, du khách không nên bỏ qua thương hiệu thời trang giàu tính biểu tượng của đảo quốc sư tử - Ying The Label. Đây là nơi quy tụ những ý tưởng thiết kế độc đáo về nếp sống thường nhật của người dân trên khắp Singapore, được thể hiện bằng tranh màu nước châu Á. Những tác phẩm của các nghệ nhân tại đây đều đậm chất mỹ thuật, được may bằng các loại vải chất lượng cao.

Họa tiết mang đậm màu sắc truyền thống của văn hóa Á Đông trong các thiết kế của Ying The Label. Ảnh: Ying The Label

Ying the Label luôn dùng dòng chữ viết tay độc đáo "Less is more; Odd is beautiful" làm nền tảng cho mọi thiết kế của mình. Triết lý này thể hiện tinh thần hướng đến sự tối giản, nhưng vẫn thật nổi bật và khác biệt để phô bày vẻ đẹp cá tính của riêng mỗi người. Đó là điều mà nhà sáng lập thương hiệu muốn truyền tải đến khách hàng và giới mộ điệu.

Singapore giờ đây ngoài những điểm đến di sản, đa dạng văn hóa, kiến trúc hiện đại độc đáo... còn thu hút du khách quốc tế nhờ các thiết kế thời trang sáng tạo kết hợp cùng phong cách sống "quốc tế". Đây cũng là cách đảo quốc lan tỏa tinh thần đa sắc tộc trong mọi khía cạnh đời sống đến bạn bè quốc tế.

Du khách yêu thích phong cách Cosmopolitan có thể dễ dàng tìm thấy các thương hiệu này trên khắp Singapore. Bạn có thể tìm kiếm thông tin, tham khảo thiết kế, kiểu dáng của họ trước khi ghé thăm các cửa hàng để dễ dàng mua sắm tặng bản thân, bạn bè và người trong gia đình làm quà.

Thy An