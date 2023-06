Hội thảo trực tuyến 'Kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động'

Hội thảo tổ chức ngày 26/5, nhân dịp Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, nhằm nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động trong cộng đồng.

Công ty Cổ phần Công nghệ Healthcare Now (HENO) cùng Trung tâm Sức khỏe Nghề nghiệp thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tổ chức hội thảo trực tuyến tháng 5, với chủ đề Kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động.

Theo đại diện Healthcare Now, một khảo sát của công ty trên 100 nhân viên văn phòng, cho thấy có đến 95% số người tham gia khảo sát không quan tâm hoặc chưa từng được đề cập đến an toàn vệ sinh lao động tại môi trường công sở. Việc tổ chức "Kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động" giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhận thức và trách nhiệm hơn trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động.

"Người đứng đầu doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cũng như cải thiện môi trường làm việc, góp phần giảm tai nạn lao động", đại diện Healthcare Now nói.

Hội thảo trực tuyến do Healthcare Now tổ chức.

Hội thảo đã thu hút hàng trăm người là các chuyên gia y tế, doanh nghiệp, nhân viên văn phòng, quan tâm đến lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động cùng tham gia.

Ông Phạm Nam Anh, Giám đốc vận hành Healthcare Now, hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong hội thảo trực tuyến sẽ lan rộng và ứng dụng vào thực tế, tạo môi trường làm việc an toàn, giúp bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Định kỳ hàng tháng, Healthcare Now đều tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe, với đa dạng chủ đề. Một số nội dung có thể kể đến như thải độc cơ thể, cảm cúm thời điểm giao mùa, táo bón, rối loạn chuyển hóa mỡ máu, đau lưng tại môi trường công sở... Các buổi chia sẻ thể hiện châm ngôn "Sức khỏe là không thể chờ đợi".

Webinar và workshop sức khỏe do Healthcare Now tổ chức.

Trong tương lai, Healthcare Now sẽ tiếp tục thực hiện nhiều dự án tài trợ sức khỏe tương tự. Đồng thời tài trợ gói dịch vụ Cột sống Công sở là trung tâm y tế từ xa cho các tổ chức, doanh nghiệp xã hội. "Chúng tôi mong muốn các dự án hỗ trợ đảm bảo sức khỏe và trạng thái cơ thể cho nhân viên, từ đó giúp tăng cao năng suất làm việc và hiệu quả công tác thiện nguyện", ông Nam Anh nói.

(Nguồn và ảnh: Healthcare Now)