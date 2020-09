Hội thảo trực tuyến cùng Đại học Swinburne, Australia

Phụ huynh và học sinh, sinh viên đăng ký tham dự tại đây. Tham gia hội thảo online bằng cách cài đặt miễn phí ứng dụng Zoom. Link tham dự webinar, webinar ID: 848 4723 9788

Chương trình học bổng của Đại học Swinburne

- Học bổng 10 - 75% học phí toàn khóa học: dành cho các sinh viên xuất sắc bậc học Cử nhân và Thạc sĩ, trị giá từ 8.600 - 112.800 AUD một khóa Cử nhân và từ 6.856 - 56.220 AUD một khóa Thạc sĩ;

- Học bổng 30% học phí: dành cho chương trình Thạc sĩ nhóm ngành STEM, trị giá lên đến 24.880 AUD;

- Học bổng 2.500 - 5.000 AUD: dành cho chương trình Dự bị đại học và Chương trình Cao đẳng Unilink. Sinh viên chuyển tiếp lên đại học sau khi học xong vẫn tiếp tục được xét học bổng lên đến 75% - nếu đủ điều kiện;

- Học bổng ELICOS trị giá 3.600 AUD (10 tuần học phí): dành cho các sinh viên có nhu cầu học tiếng Anh tại Swinburne trước khi nhập học khóa học chính.

10 lý do sinh viên chọn học tại Đại học Swinburne

- Thứ hạng cao trong bảng xếp hạng toàn thế giới:

+ Top 3% đại học hàng đầu thế giới (QS World University Rankings 2021);

+ Top 201-300 trên toàn thế giới (Academic Ranking of World Universities 2020);

+ Xếp thứ 45 trong top 50 đại học Trẻ uy tín thế giới dưới 50 năm tuổi (QS Top 50 under 50 2021);

+ Xếp hạng nhất bang Victoria về Chất lượng giảng dạy (Khảo sát QILT 2017 về Trải nghiệm học tập của sinh viên);

+ Nhiều chuyên ngành được đánh giá cao, như: Kỹ thuật & Công nghệ - Top 200 thế giới (THE 2020), Khoa học Máy tính - Top 300 thế giới (THE 2020), Nghệ thuật và Thiết kế - xếp hạng 43 thế giới (QS Rankings by Subject 2021).

- Khóa học thiết kế linh hoạt, gắn kết thực tiễn, được các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp tại Australia công nhận - giúp sinh viên tiến xa trong nghề nghiệp;

- Học bổng đa dạng và không giới hạn đến 75% học phí;

- Cơ hội trải nghiệm thực tập chuyên môn, tham quan doanh nghiệp, tiến hành các dự án liên kết cùng doanh nghiệp theo chương trình Work-Integrated Learning;

- Sinh viên tốt nghiệp Swinburne có mức lương cao hơn so với mức lương bình quân khoảng 3.000 AUD một năm;

- Tọa lạc tại Hawthorn - gần trung tâm Melbourne - Thành phố đáng sống nhất thế giới nhiều năm liên tiếp, Swinburne có sân ga tàu điện nằm trong khuôn viên trường, thuận tiện cho việc đi lại;

- Điểm đến của các nhà quán quân Đường lên Đỉnh Olympia;

- Cơ sở vật chất hiện đại đem lại môi trường học tập và làm việc đầy tiện nghi cho sinh viên như: Trung tâm Thiết kế và Sản xuất Tiên tiến trị giá 100 triệu đô, Trung tâm Công nghệ Tiên tiến trị giá 140 triệu đô Australia sở hữu Phòng thí nghiệm Cấu trúc Thông minh để nghiên cứu về kỹ thuật kết cấu...

- Sinh viên được phép làm thêm 40 giờ trong hai tuần khi học và làm toàn thời gian kỳ nghỉ, lễ;

- Cơ hội làm việc tại Australia trong khoảng 2-4 năm sau khi tốt nghiệp và định cư khi đủ điều kiện.

Chương trình đào tạo

Bậc học

- Tiếng Anh

- Dự bị Đại học

- Đại học Liên thông (Unilink)

- Cử nhân

- Thạc sĩ/ Tiến sĩ

Các khoa

Đại học Swinburne có ba khoa và các trường trực thuộc:

- Khoa Kinh doanh và Luật: Là Trường Kinh doanh đưa các dự án thực tế của ngành vào chương trình giảng dạy, mời các đối tác trong ngành đồng thiết kế và giảng dạy các môn học ngoài sự hợp tác tiêu chuẩn trong ngành:

+ Môn học Global Digital Marketing của chương trình Thạc sĩ Marketing do Facebook Australia thiết kế và giảng dạy;

+ Môn học Business Analytics and Visualisation của chương trình Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh Kỹ thuật số do Tableau thiết kế và đồng giảng dạy;

+ Môn Supply Chain Management trong Thạc sĩ Đổi mới Chuỗi cung ứng do GS1 Australia thiết kế và đồng giảng dạy.

+ Tại Trường Luật Swinburne, sinh viên được yêu cầu thực hiện 3 kỳ thực tập trong chương trình Cử nhân Luật - để thực nghiệm và áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, với quy mô lớp nhỏ 1 giảng viên : 12 sinh viên.

- Khoa Y tế, Nghệ thuật và Thiết kế:

+ Hơn 95 - 90 - 87% là tỷ lệ sinh viên chương trình Cử nhân Thiết kế Công nghiệp - Kiến trúc Nội thất - Thiết kế tìm được việc làm trong vòng bốn tháng sau khi tốt nghiệp;

+ Sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông/ Thiết kế tại Swinburne có mức thu nhập cao nhất tại Melbourne, với mức lương khởi điểm từ 50.000 AUD;

+ Chương trình Master of Architecture and Urban Design là chương trình Thạc sĩ được phối hợp giảng dạy cả hai mảng đặc thù về Kiến trúc và Thiết kế Đô thị.

- Khoa Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

+ Được dẫn dắt và phát triển bởi Giáo sư Hùng Nguyễn – Phó Hiệu trưởng Đại học Swinburne; và cũng là một trong những giáo sư người Việt Nam thành công tại Australia, có nhiều đóng góp tích cực cho nền giáo dục Australia.

+ Xếp hạng nhất bang Victoria về mức độ hài lòng của sinh viên tốt nghiệp Chương trình Cử nhân và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật & CNTT (quilt.edu.au - 2018/2019)

+ Sinh viên được học tập kết hợp thực tiễn và thực nghiệm các dự án Capstone tại đối tác doanh nghiệp hoặc hệ thống phòng lab hiện đại như Factory of the Future: phòng thí nghiệm đầu tiên về thử nghiệm công nghiệp 4.0 trên thế giới, được đầu tư bởi Siemes lên đến 135 triệu USD để thực hiện số hóa hoàn toàn nhà máy của tương lai; Swinburne Cisco Networking Academy, với thiết kế của 6 phòng Lab hiện đại cùng 700 thiết bị của Cisco trực thuộc Học viện Cisco với ngân sách đầu tư 1.1 triệu đô Australia; Supercomputer là hệ thống Siêu máy tính trị giá 4 triệu USD có thể thực hiện 10.000 phép tính cho mỗi một trong số 100 tỷ ngôi sao trong thiên hà

Bên cạnh đó là Electric Vehicle Lab: phòng thí nghiệm Swinburne về xe điện; Digital Building Lab là hệ thống phòng thí nghiệm in 3D trên bê tông; Smart structures lab: hệ thống Phòng thí nghiệm Cấu trúc Thông minh trị giá 15 triệu USD để kiểm tra các thế hệ kết cấu và vật liệu xây dựng tiếp theo - mô hình độc nhất tại Australia.

Ngành học

- Nghệ thuật và Xã hội nhân văn

- Hàng không

- Cảnh quan và Kiến trúc

- Kinh doanh

- Thiết kế

- Giáo dục

- Kỹ thuật

- Điện ảnh và Truyền hình

- Thiết kế Games và Hoạt hình

- Khoa học Y tế

- Công nghệ Thông tin

- Luật

- Truyền thông

- Y tá điều dưỡng

- Tâm lý học

- Khoa học

Đai học Swinburne Australia là điểm đến của các nhà quán quân Đường lên Đỉnh Olympia.

Công ty Đức Anh hỗ trợ du học sinh

- Ưu đãi đến 20 triệu đồng (số lượng có hạn và áp dụng có điều kiện);

- Tư vấn chọn trường/ chọn ngành;

- Check xem bạn đủ điều kiện vào học ngành bạn muốn hay không;

- Xin thư nhập học;

- Xin học bổng nếu bạn đủ điều kiện;

- Xin visa du học;

- Luyện và tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE A thay thế cho IELTS/ TOEFL để bạn du học nhanh chóng, thuận tiện;

- Luyện IELTS và PTE A/ TOEFL cho bạn;

- Bố trí nhà ở/ đón/ bảo hiểm y tế...;

- Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình du học tại nước ngoài.

- Tư vấn du học chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, các thị trường Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản; - Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic, điểm thi PTE Academic tương đương và thay thế được cho IELTS- TOEFL trong du học, việc làm, định cư; - Đào tạo tiếng Anh học thuật, tiếng Anh chuyên ngành cao cấp tại Việt Nam.

