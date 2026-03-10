Hội thảo Swin-AIIS chia sẻ cách ứng dụng AI trong vận hành doanh nghiệp

Đà NẵngHơn 100 chuyên gia nêu ưu thế của AI trong vận hành như ra quyết định, quản lý dữ liệu…, đồng thời, chỉ ra thách thức trong ứng dụng toàn diện tại Swin-AIIS 2026.

"Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Giải pháp thông minh cho doanh nghiệp" (Applied AI & Industry Intelligence Symposium - Swin-AAIIS 2026) nằm trong khuôn khổ Hội thảo Quốc tế Công nghệ Thông tin Thông minh (ICIIT 2026), do Swinburne Vietnam tổ chức. Chương trình tập trung vào các ứng dụng AI trong những lĩnh vực thiết yếu như y tế, bán lẻ, sản xuất và phân tích dữ liệu. Thay vì chỉ bàn về tiềm năng công nghệ, các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm thực tế về việc triển khai AI trong môi trường vận hành phức tạp của doanh nghiệp và tổ chức.

Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI trong môi trường vận hành thực tế của doanh nghiệp tại hội thảo Swin-AIIS 2026. Ảnh: Swinburne Vietnam

Một trong những chủ đề xuyên suốt hội thảo là khoảng cách giữa nghiên cứu AI và việc triển khai trong thực tiễn. Nhiều chuyên gia cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở cách tích hợp AI vào hệ thống vận hành và quy trình ra quyết định của tổ chức.

Theo TS. Trần Thế Hùng - Giám đốc Phòng thí nghiệm Trí tuệ quyết định và Tối ưu hoá, Tập đoàn FPT, trong nhiều lĩnh vực như logistics, tài chính hay vận hành hệ thống, AI không chỉ dừng ở việc phân tích dữ liệu, mà còn có thể đề xuất các phương án tối ưu dựa trên hàng triệu kịch bản khác nhau.

"AI ngày càng trở thành một lớp trí tuệ hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của tổ chức. Tuy nhiên, để các mô hình này thực sự hiệu quả, doanh nghiệp cần đầu tư vào dữ liệu chất lượng cao và xây dựng đội ngũ có khả năng hiểu cả bài toán kinh doanh lẫn công nghệ", TS. Hùng cho biết.

Ông Phạm Đăng Khôi, Giám đốc Công nghệ (CTO), chuỗi bán lẻ dược phẩm Long Châu, cũng chia sẻ, tại Long Châu, AI đang được sử dụng để hỗ trợ đào tạo nhân viên, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ví dụ tiêu biểu là hệ thống AI mô phỏng khách hàng giúp đào tạo dược sĩ qua các tình huống tư vấn thực tế.

"Sử dụng AI để mở rộng năng lực chuyên môn, thay vì thay thế con người. Khi được triển khai đúng cách, AI có thể giúp chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và hỗ trợ nhân viên đưa ra quyết định nhanh hơn", ông Khôi nhấn mạnh.

Ông Phạm Đăng Khôi, Giám đốc Công nghệ (CTO), chuỗi bán lẻ dược phẩm Long Châu, nói về các sử dụng AI để mở rộng năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên. Ảnh: Swinburne Vietnam

Ở góc nhìn của lĩnh vực y tế công, TS. Võ Thị Hồng Hướng, Phó giám đốc Bệnh viện 199, nhận định AI chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai trên nền tảng dữ liệu và quy trình được tổ chức tốt.

Theo bà, nhiều bệnh viện hiện nay đã triển khai các hệ thống số như hồ sơ bệnh án điện tử, hệ thống quản lý bệnh viện hay quản lý thiết bị. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn thường phân tán và chưa được chuẩn hóa, gây khó khăn cho việc khai thác bằng các công cụ AI.

"AI không phải là 'đũa thần' có thể giải quyết mọi vấn đề. Nếu hệ thống dữ liệu và quy trình vận hành chưa được thiết kế tốt, AI sẽ chỉ làm lộ rõ những điểm yếu của hệ thống", bà Hướng nhận định.

Tại Bệnh viện 199, các thử nghiệm AI đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực như phân tích ảnh X-quang, hỗ trợ đọc nhũ ảnh hay dự đoán khả năng bệnh nhân bỏ lỡ lịch khám. Phó giám đốc bệnh viện cho rằng hành trình ứng dụng AI trong y tế cần thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu từ chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng nền tảng quản trị phù hợp.

Tại phiên thảo luận chung, bên cạnh công nghệ, các diễn giả cũng nhấn mạnh vai trò của dữ liệu và nguồn nhân lực trong việc đưa AI vào thực tiễn. Nhiều tổ chức hiện nay đang đầu tư mạnh vào AI nhưng chưa chú trọng đúng mức đến việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu và phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân sự. Trong khi đó, công nghệ này chỉ có thể tạo ra giá trị khi được tích hợp vào quy trình ra quyết định và vận hành bởi những con người hiểu rõ cả công nghệ lẫn bối cảnh kinh doanh.

Các diễn giả nhận kỷ niệm chương từ TS. Hoàng Việt Hà - Giám đốc Swinburne Vietnam - Trưởng ban ban tổ chức hội thảo. Ảnh: Swinburne Vietnam

Các thảo luận tại hội thảo cũng cho thấy xu hướng hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu nhằm thúc đẩy các ứng dụng AI có tác động thực tiễn.

Trong bối cảnh AI đang nhanh chóng thay đổi cách các tổ chức vận hành và ra quyết định, các diễn giả cùng thống nhất: giá trị thực sự của công nghệ không nằm ở thuật toán phức tạp, mà ở khả năng giải quyết những vấn đề cụ thể của xã hội và doanh nghiệp.

Nhật Lệ