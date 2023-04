Hội thảo nhận diện sản phẩm chính hãng Hàn Quốc

Hà NộiCơ quan đại diện Bộ Nông - Lâm nghiệp và Thực phẩm Hàn Quốc tổ chức hội thảo nhằm tăng tính nhận diện thực phẩm bảo vệ sức khỏe chính hãng của xứ sở kim chi tại Việt Nam.

Hội thảo "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe chính thống Hàn Quốc" do aT Vietnam tổ chức hôm 8/4 có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Giám đốc khu vực ASEAN của Tổng công ty Phân phối Nông Thủy sản và Thực phẩm (aT) - thuộc Bộ Nông - Lâm nghiệp và Thực phẩm Hàn Quốc, hơn 40 y bác sĩ từ các bệnh viện Trung ương tới địa phương, cùng các chuyên gia ngành bảo vệ sức khoẻ, đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nhà phân phối Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Park Minchoel, Giám đốc aT khu vực ASEAN chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: DBA

Trong những năm gần đây, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, nhất là các loại dược phẩm và sản phẩm chiết xuất từ dược liệu tự nhiên. Tuy nhiên, trên thị trường cũng xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm trôi nổi gắn mác Hàn Quốc được bán tràn lan với nhiều mức giá khác nhau, khó nhận biết và kiểm soát chất lượng, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại tới sức khỏe cho người dùng.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Park Mincheol, Giám đốc aT khu vực ASEAN cho biết, năm 2022, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 4 về lượng xuất khẩu nông sản và thực phẩm Hàn Quốc, tăng 17% so với năm trước đó. Trong đó, lượng nhập khẩu các sản phẩm từ nhân sâm tăng tới 50%. Theo ông, điều này chứng minh người tiêu dùng Việt Nam có nhu cầu lớn đối với thực phẩm Hàn Quốc.

"Chúng tôi thấy cần thiết đẩy mạnh những hoạt động sự kiện trải nghiệm, giới thiệu và trao đổi như thế này để người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận tới những sản phẩm thật và tốt nhất", ông Park Mincheol nói.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 40 y bác sĩ từ các bệnh viện và các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ảnh: DBA

Ông Jeon Byeong Seon, Chủ tịch Hiệp hội Nhân sâm Hàn Quốc, Viện trưởng Viện nghiên cứu R&D sâm Hàn Quốc Daedong - diễn giả tại hội thảo cho biết, năm 2022, quy mô thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Hàn Quốc đã vượt con số 6.000 tỷ won, tăng 8% so với năm 2021. Các dòng sản phẩm bán chạy gồm có hồng sâm, nấm linh chi, vitamin, probiotic, các sản phẩm có hàm lượng EPA và DHA, sản phẩm giảm lượng mỡ trong cơ thể, sản phẩm tăng cường protein. Đây cũng là những sản phẩm chủ lực, chiếm khoảng 58% tỷ trọng thị trường,

Thông qua hội thảo này, aT Vietnam đặt mục tiêu giúp người tiêu dùng Việt Nam có thể nhận diện những sản phẩm chính hãng; đồng thời có cơ hội hiểu rõ hơn về công năng, tác dụng của từng dòng sản phẩm để chăm sóc sức khoẻ đúng cách; tránh mua phải các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc với mức giá quá cao so với chất lượng.

Khách mời được tư vấn sức khỏe trực tiếp bởi chuyên gia tại gian trưng bày của VHP Ginseng. Ảnh: DBA

Tại sự kiện, các nhà phân phối và người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc, thưởng thức các món ăn chế biến từ nhân sâm và được gửi tặng nhiều phần quà.

Cũng tại sự kiện còn diễn ra hoạt động kết nối kinh doanh (B2B) giữa những doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu của Hàn Quốc và Việt Nam. Phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo của một số công ty nhập khẩu sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc như Công ty TNHH XNK Hoàng Đại Phát, Jin Healthy Life Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Khánh Tân, VHP Ginseng với các sản phẩm tiêu biểu như các loại hồng sâm, trà sâm, sâm ngâm mật ong, cao hồng sâm linh chi...

Một hoạt động giải trí và nhận quà đến từ thương hiệu Achimmadang thu hút nhiều khách mời tại hội thảo. Ảnh: DBA

(Nguồn: aT Vietnam)