Hồi sinh nhà gỗ truyền thống trên sườn núi bằng kiến trúc hiện đại

Ngôi nhà có tổng diện tích 306 m2 nằm trên sườn dốc phía trên làng Strážné, vùng núi Krkonoše, Cộng Hòa Czech. Trước khi cải tạo, công trình là một căn cottage gỗ truyền thống (ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn với thiết kế gần gũi thiên nhiên) đã qua nhiều lần sửa chữa, cơi nới.
Nhóm kiến trúc sư quyết định tìm lại "tinh thần" và làm mới ngôi nhà, thay vì giữ nguyên kết cấu cũ.
Nhà ở vùng Krkonoše có đặc trưng mái dốc lớn, ô cửa nhỏ nhô ra từ mái để thông gió và lấy sáng cho tầng áp mái, mặt đứng ốp ván gỗ và bố cục ba gian truyền thống. KTS lấy hình mẫu này và làm mới hình ảnh ngôi nhà bằng cách đặt khối mái bất đối xứng lên khung kết cấu gỗ hiện đại, mở rộng thêm khoảng hiên che ngoài trời.
Hệ thống kỹ thuật được thiết kế phù hợp vị trí biệt lập của công trình, ưu tiên vận hành đơn giản. Nguồn nước lấy từ mạch ngầm gần đó, nước thải xử lý tại trạm xử lý riêng trong khuôn viên.
Tầng trệt lấy phòng khách làm trung tâm, có ghế ngồi dưới cửa sổ và bàn ăn lớn. Phòng khách chính giữ cảm giác kín đáo, ấm cúng.
Hệ cửa kính giúp duy trì nhịp điệu kết cấu truyền thống, đồng thời mở tầm nhìn ra cảnh quan xung quanh.
Bếp sử dụng đảo bếp mặt thép không gỉ kết hợp tủ dưới ốp gỗ sồi tối màu. Cánh cửa phía sau mở hướng nhìn ra sườn dốc phủ cây xanh.
Khu vệ sinh cũ được chuyển đổi thành phòng xông hơi.
Phòng tắm ốp gạch men tông xám nhạt, bố trí bồn tắm hình chữ nhật. Cửa kính mở ra khoảng xanh bên ngoài, đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong. Lavabo treo tường đặt dưới gương tròn khung kim loại.
Khu vực cầu thang gỗ nối tầng trệt với tầng áp mái. Lan can thép đen thanh đứng chạy dọc lên chiếu nghỉ. Đèn thả dây treo tạo ánh sáng ấm trong không gian thông tầng.
Tầng áp mái giữ tính chất đặc trưng của nhà gỗ truyền thống.
Phòng ngủ tầng áp mái nằm dưới trần ván gỗ với hệ dầm lộ thiên. Giường gỗ đặt giữa phòng, hai bên có tab đầu giường kèm đèn đọc sách.
Ánh sáng từ bên trong hắt qua cửa gỗ, làm ngôi nhà nổi bật giữa tán cây rừng và sườn đồi.
Mặt sau công trình nhìn từ sườn dốc, mái nhà tối màu phủ gần kín mặt đứng, chỉ chừa một ô cửa nhỏ ở đỉnh đầu hồi. Lối đi lát ván gỗ chạy thẳng từ vườn vào cửa phòng tắm tầng áp mái.
Bích Phương (theo Archdaily)