Những người Việt Nam từng học tập ở Triều Tiên

Theo báo cáo của nhà kinh tế học Joseph Sang-hoon Chung đăng trên tập san của trường đại học California, Mỹ, từ năm 1954 đến 1956, Triều Tiên bắt tay vào tái thiết đất nước và đạt mức tăng trưởng 220% tổng thu nhập quốc gia và 280% tổng sản phẩm công nghiệp. "Tăng trưởng kinh tế của Triều Tiên trong giai đoạn này không có đối thủ trên thế giới", báo cáo nhận xét. Đến năm 1960, tổng thu nhập quốc gia tăng vọt 680% so với mức của 14 năm trước đó. Báo cáo nhận xét nguồn vốn và tiến bộ công nghệ từ các nước xã hội chủ nghĩa là "nguyên liệu chính trong quá trình tái thiết". Thống kê cho thấy thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Triều Tiên vào năm 1967 là 222 USD, gấp 1,2 lần so với 5 năm trước đó và gấp 1,6 lần so với Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi Liên Xô tan rã, kinh tế Triều Tiên gặp nhiều khó khăn.