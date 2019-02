100 học sinh Hà Nội đón Tổng thống Mỹ tại Phủ chủ tịch

Ngày 27/2, 100 học sinh trường THCS Nguyễn Du (Nam Từ Liêm, Hà Nội) có mặt ở Phủ chủ tịch, Văn phòng Chính phủ chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đến hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong bộ đồng phục váy ngắn, áo sơ mi trắng, khoác thêm gile xanh, các em cùng vẫy cờ, chào bằng tiếng Anh khi gặp ông Trump.

Tổng thống Mỹ đáp lại "hello..., thank you..., great..." và chủ động mượn lá cờ Việt Nam, cùng vẫy chào với học sinh. "Đó là niềm vinh dự, tự hào cho thầy trò trường THCS Nguyễn Du", cô Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

Trump vẫy lá cờ Việt Nam khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Tổng thống Donald Trump vẫy cờ cùng học sinh.

Cô Lý cho biết sau khi nhận được công văn từ Sở Ngoại vụ Hà Nội ngày 23/2, trường đã lựa chọn và gửi danh sách 100 em cùng 8 giáo viên tham gia sự kiện. Học sinh được lựa chọn ở độ tuổi 11-12 (lớp 6 và lớp 7), sức khỏe tốt, không say xe, gương mặt khả ái và quan trọng nhất là có thành tích nổi trội về học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

Trước khi tham dự sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, học sinh trường Nguyễn Du có ba ngày tập luyện và chính cô Lý huấn luyện các em. Việc này theo cô không mất thời gian vì học sinh đã học các kỹ năng cơ bản như chào hỏi, trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh ở trường hàng ngày.

Trường THCS Nguyễn Du có "kinh nghiệm" tham gia đón tiếp nhiều đoàn theo nghi lễ cấp quốc gia ở Phủ chủ tịch, các trụ sở và cả sân bay. Thứ tư tuần trước, học sinh nhà trường chào đón Tổng thống Argentina đến Hà Nội.

Từng tham gia huấn luyện nhiều học sinh đón các đoàn lãnh đạo cấp cao, cô Lý cho rằng các em cần tập trung rèn cách đứng trong đội hình, có phản ứng nhanh, linh hoạt trước mọi tình huống. Nếu không tập luyện từ trước và học theo hiệu lệnh của cô, các con có thể bị lộn xộn. Đây là điều không được xảy ra ở nơi trang trọng. Khi được luyện, chỉ cần cô ra hiệu lệnh nhẹ nhàng, các em có thể làm tốt.

Học sinh trường THCS Nguyễn Du đón Tổng thống Mỹ sáng 27/2. Ảnh: Ngọc Thành

"Tôi rất tự hào vì hôm nay học sinh trường THCS Nguyễn Du đã thể hiện tốt kỹ năng được học ở trường. Các em rất vui, chia sẻ không muốn rời Phủ chủ tịch. Có em phấn khích khoe bố mẹ khi được các nhà lãnh đạo hỏi han", cô Lý nói.

Gần 21h tối 26/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Sáng 27/2, Tổng thống Mỹ có các hoạt động song phương với Việt Nam, bắt đầu bằng cuộc gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sau đó là hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump tới Việt Nam. Tháng 11/2017, ông đã thăm chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng.

Dương Tâm