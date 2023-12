Hối hận vì không bán nhà 17 tỷ đồng lúc người mua năn nỉ

Chỉ gần hai năm, tôi rao với giá giảm 2 tỷ đồng nhưng không có người hỏi mua.

"Tôi có căn nhà cấp bốn, mặt tiền đường lớn ở quận Tân Phú (TP HCM), đầu năm 2022 người ta năn nỉ tôi cả tháng trời hãy bán cho họ với giá 17 tỷ đồng, vì họ mua chung với căn kế bên nhưng tôi không bán. Đến giờ rao giá 15 tỷ nhưng bán chưa ai mua. Nếu bán lúc đó chỉ cần gởi ngân hàng thôi là giờ được 20 tỷ rồi, nghĩ mà chán".

Bạn đọc có nickname anh kể về trường hợp chỉ sau gần hai năm, rao bán ngôi nhà với giá giảm 2 tỷ đồng nhưng chưa tìm được người mua. Bình luận này được viết sau bài Nhà riêng lẻ nội thành Sài Gòn tiếp tục giảm giá cuối năm. Theo đó, thời điểm cuối năm, nhu cầu rao bán nhà riêng lẻ ở quận nội thành TP HCM tăng cao, giá bán giảm thêm từ 4-7% so với 3 tháng trước đó.

Ở trường hợp tương tự, độc giả Huỳnh Kiệt cho rằng mình may mắn khi chọn cách xử lý ngược lại:

"Đầu năm 2021 khách (hai chị em doanh nhân làm ăn chung với nhau) muốn mua nhà tôi chung với căn kế bên cùng bằng diện tích. Họ năn nỉ tôi bán cùng nhà kế bên, thế là tôi ra vẻ nâng giá, được thêm 10% giá trị thị trường khu vực khi đó, họ vẫn xuống tiền mua.

Sau khi bán, tôi cầm tiền ra ngân hàng gửi (khi đó lãi suất 9%) tới giờ tôi dôi dư ra được một mớ tiền. Nay, tìm hiểu trên các trang rao tin bất động sản thì thấy nhà khu cũ nơi tôi sống khi xưa rao giá chỉ bằng giá tôi bán cách đây hai năm. Nghĩ mà thấy may mắn".

Thế nhưng, không nhiều người chọn đúng điểm rơi như vậy. Đang rao bán giúp khách hàng một căn nhà riêng 60 m2, giá 5,4 tỷ đồng (tầm 92 triệu đồng mỗi m2) trên khu vực hẻm Nguyễn Sỹ Sách, quận Tân Bình, chị Thúy An, chuyên môi giới, cho biết mức này giảm tầm 5% so với cách đây ba tháng. Còn nếu so với đầu năm, giá nhà khu vực này đã giảm trung bình 500-700 triệu đồng mỗi căn (hơn chục triệu đồng một m2), tương đương 10-15%.

Độc giả nickname tinhmv1973 đánh giá: "Sau thời gian kiệt quệ kinh tế từ Covid-19 tới giờ, cũng rất nhiều chủ nhà đang nín thở gồng lỗ hy vọng cuối năm sôi động lên gỡ gạc tí. Nhưng tình hình thấy ngày càng căng, doanh nghiệp phải chi nhiều khoản về cuối năm nên sẽ nhiều chủ buộc phải bán nhà. Đau lòng nhất những nhà có giá trên 5 tỷ trở lên, càng đắt tiền càng rất khó bán và rớt giá".

VnExpress cũng ghi nhận càng về cuối năm, lượng nhà riêng, nhà hẻm nội thành rao bán có xu hướng tăng lên. Giá tiếp tục giảm ở những sản phẩm tồn đọng trên 4 tháng. Một số độc giả cho rằng, nhà nằm trong hẻm nhỏ, ôtô khó đi lại sẽ là điểm trừ lớn trong tương lai:

Độc giả nickname timnhacungnam đánh giá chung: "Nhà ở riêng lẻ nội thành Sài Gòn giảm giá đa phần là những căn ở hẻm nhỏ dưới 4m hoặc vướng lỗi phong thủy. Những căn như vậy muốn bán được phải giảm giá sâu do thanh khoản rất kém.



Còn nhà phố hẻm xe hơi trên 6m, vị trí tốt thì vẫn được giao dịch khá tốt với mức giá ổn định; muốn giao dịch nhanh chỉ cần bớt chút đỉnh so với thị trường là 'bay' mất.



Đây là thời điểm thuận lợi cho người mua nhà có nhiều sự lựa chọn hơn, cả về nhà phố lẫn căn hộ. Ưu tiên: vị trí - pháp lý - giá bán - thanh khoản - dòng tiền. Thị trường BĐS sẽ còn chậm trong 2-3 năm sắp tới, nhưng nhu cầu sử dụng mua thật vẫn có, còn mua đầu tư thì sẽ rất hạn chế".

Trong khi đó, độc giả Quang Dũng nói: "Nhà trong hẻm nhỏ tương lai sẽ còn giảm giá nhiều nữa vì cầu ít. Người có tiền mua nhà ở nơi ôtô chạy tới cửa, còn người ở thuê sẽ dần chuyển qua ở chung cư thuê rẽ mà thoáng mát, an ninh. Ở trong hẻm ồn ào, phức tạp".

