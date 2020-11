Hội An giảm 50% vé tham quan phố cổ

Quảng NamThành phố Hội An triển khai trở lại các hoạt động tham quan cùng nhiều ưu đãi nhằm kích cầu du lịch.

Các chương trình "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ", "Phố đêm", hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An và các làng nghề truyền thống đồng loạt mở lại sau thời gian bão lụt.

Thành phố cũng đưa ra chính sách ưu đãi giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ Hội An, áp dụng từ ngày 18/11/2020 đến hết 31/3/2021. Các điểm tham quan, giải trí, dịch vụ lưu trú, nhà hàng... cũng tung ra các gói kích cầu hấp dẫn để thu hút du khách đến với Hội An trong dịp này.

Hội An yên ắng, vắng vẻ vào khoảng thời gian dịch bệnh. Ảnh: Đỗ Anh Vũ

Ngoài được giảm giá vé tham quan phố cổ còn 10 nghìn đồng, du khách đến Hội An sẽ được thưởng thức các chương trình thực cảnh nghệ thuật với giá ưu đãi.

Nổi bật là chương chương trình "Ký ức Hội An" diễn ra mỗi cuối tuần, giá niêm yết dao động 600.000 - 1.000.000 đồng, nay giảm còn 400.000 - 1.000.000, tuỳ hạng ghế.

Nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình thực cảnh Ký ức Hội An. Ảnh: Lan Hương

Các cơ sở lưu trú có kế hoạch hoạt động lại cũng tung ra các gói ưu đãi. Khách sạn Little Hoi An Boutique, La Residencia Hoi An & Spa, Little Hoi An Central Boutique Hotel & Spa và Little Hoi An Beach Hotel & Spa đồng loạt giới thiệu các gói khuyến mại dao động 1.199 triệu đồng - 1.399 triệu đồng một đêm cho 2 khách và 2.599 triệu đồng hai đêm cho 2 khách, kèm dịch vụ ăn uống, đưa đón và làm đẹp miễn phí.

Vinpearl Nam Hội An giảm 55% giá phòng từ 2,6 triệu đồng một đêm còn 1.170 triệu đồng một đêm và ưu đãi 45% khi đặt gói phòng kèm vé VinWonders Nam Hội An.

Vào khoảng tháng 8, Hội An có một đợt giảm giá sau khi tình hình dịch bệnh vừa ổn định. Đợt giảm giá thứ hai được triển khai sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Thanh Hằng