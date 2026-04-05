Hội An, Đà Nẵng là 'viên ngọc ẩn' hấp dẫn nhất thế giới

Tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure vinh danh Hội An và Đà Nẵng đứng đầu danh sách "thành phố viên ngọc ẩn" hấp dẫn để khám phá, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ, hôm 1/4 công bố danh sách "hidden gem cities" - những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình, giàu trải nghiệm và đầy sức gợi mở trên thế giới. Theo bảng xếp hạng, Hội An đứng đầu còn Đà Nẵng xếp thứ hai.

Khách nước ngoài thưởng thức ẩm thực tại Hội An cuối tháng 3/2026. Ảnh: Nguyễn Đông

Bảng xếp hạng "hidden gem cities" được xây dựng từ nghiên cứu 23 điểm đến toàn cầu, dựa trên các tiêu chí gồm chi phí du lịch, điều kiện thời tiết và "mật độ trải nghiệm" - yếu tố đóng vai trò then chốt trong thang điểm đánh giá.

Với 92,96 điểm, Hội An dẫn đầu bảng xếp hạng, phản ánh khả năng mang lại nhiều trải nghiệm phong phú trong một không gian nhỏ gọn, dễ khám phá.

Theo Travel + Leisure, Hội An không chỉ là đô thị cổ được bảo tồn tốt mà còn là "di sản sống", nơi các giá trị lịch sử vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật. Khu phố cổ gây ấn tượng với những con đường nhỏ treo đèn lồng, các công trình mang dấu ấn giao thoa Đông - Tây và những mái nhà nhuốm màu thời gian.

Phần lớn điểm tham quan, quán cà phê, nhà hàng và cửa hàng thủ công truyền thống nằm trong khoảng cách đi bộ, giúp du khách dễ dàng khám phá theo nhịp riêng. Các trải nghiệm ẩm thực địa phương như bánh mì, cao lầu, bánh bao, bánh vạc cũng góp phần tạo nên hành trình liền mạch, giàu bản sắc.

Biên tập viên hình ảnh của tạp chí, Taylor McIntyre, nhận xét Hội An "giống như một ô cửa mở ra quá khứ", với những ngôi nhà nhiều màu sắc, đền miếu cổ kính và đèn lồng lụa đặc trưng. Theo ông, khả năng gợi cảm xúc và kết nối ký ức là yếu tố tạo nên sức hút riêng của điểm đến này.

Hai du khách chạy bộ trước một bãi biển ở Đà Nẵng. Ảnh: AFP

Từ phố cổ, hành trình du lịch có thể mở rộng ra các vùng lân cận, nơi không gian biển, sông và đời sống địa phương đan xen. Sự kết nối thuận tiện giữa Hội An và Đà Nẵng được xem là lợi thế, cho phép du khách chuyển dịch linh hoạt giữa không gian di sản và đô thị biển.

Ngoài hai đại diện của Việt Nam, danh sách còn ghi nhận nhiều điểm đến khác như Brugge (Bỉ), Essaouira và Chefchaouen (Ma Rốc), Calabria (Ý), Paros (Hy Lạp), Cambridge (Anh), Belgrade (Serbia) và Cascais (Bồ Đào Nha).

Theo các chuyên gia du lịch, việc cả Hội An và Đà Nẵng cùng dẫn đầu bảng xếp hạng không chỉ là sự ghi nhận từ truyền thông quốc tế mà còn mở ra cơ hội thu hút du khách, đặc biệt từ thị trường Bắc Mỹ - nơi Travel + Leisure có ảnh hưởng lớn đến xu hướng lựa chọn điểm đến.

Travel + Leisure là tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ, ra đời năm 1971, chuyên giới thiệu điểm đến, khách sạn và xu hướng du lịch. Ấn phẩm thuộc tập đoàn Dotdash Meredith, nổi tiếng với các bảng xếp hạng uy tín, có ảnh hưởng lớn đến lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế.

Tuấn Anh (Theo Travel + Leisure)