Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản

Học viện Nông nghiệp Việt Nam kết nối với một số hợp tác xã nông nghiệp nhằm trao đổi các giải pháp thúc đẩy kết nối tiêu thụ nông sản.

Chương trình hướng tới hỗ trợ các hợp tác xã trong quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và từng bước triển khai mô hình tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử của học viện.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh việc xây dựng và vận hành sàn thương mại điện tử là một trong những giải pháp trọng tâm để học viện phát huy vai trò kết nối giữa sản xuất và thị trường.

"Đây là hướng đi phù hợp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần hình thành chuỗi giá trị nông sản theo hướng bền vững", bà cho biết.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đại diện các hợp tác xã. Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Theo GS.TS. Nguyễn Thị Lan, học viện tham gia mô hình với vai trò là đơn vị kết nối và hỗ trợ, tập trung vào các hoạt động khoa học - công nghệ, tư vấn, truyền thông, mở rộng thị trường. Các hợp tác xã tham gia cần đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin.

Tại buổi làm việc với các hợp tác xã, Học viện Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu định hướng kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số, trong đó, làm rõ vai trò của sàn thương mại điện tử của đơn vị trong việc hỗ trợ hợp tác xã đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng. Qua nền tảng này, các đơn vị có cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và từng bước áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện các hợp tác xã cũng lần lượt giới thiệu sản phẩm dự kiến tham gia kết nối tiêu thụ, bao gồm nông sản tươi, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng của từng đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị chia sẻ nhu cầu được hỗ trợ trong quá trình đưa sản phẩm lên sàn như chuẩn hóa thông tin, hình ảnh, nhãn mác, bao bì; hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ chứng nhận; tư vấn cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ tại triển lãm "Một số thành tựu nổi bật trong giáo dục và y tế". Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trong phần thảo luận, các bên làm rõ những tiêu chí lựa chọn sản phẩm, yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch khi tham gia kết nối tiêu thụ trên nền tảng số. Buổi làm việc cũng ghi nhận nhiều đề xuất từ phía hợp tác xã như mở rộng hình thức giới thiệu sản phẩm, xây dựng bộ sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường hay kết hợp tư vấn về thiết kế mẫu mã, nhãn hiệu và truyền thông.

"Những nội dung trao đổi tại buổi làm việc sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trong quá trình triển khai hợp tác giữa chúng tôi và các hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian tới, qua đó, góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản Việt trên nền tảng số", đại diện Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói thêm.

Nhật Lệ