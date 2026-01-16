Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến tuyển hệ dân sự ngành Kỹ thuật ôtô

Học viện Kỹ thuật quân sự (MTA) dự kiến tăng 120 chỉ tiêu hệ dân sự so với năm ngoái, tuyển mới hai chương trình đào tạo là Điện tử Y sinh và Kỹ thuật ôtô.

Đại tá Trần Văn Bình, Phó trưởng phòng Đào tạo, Học viện Kỹ thuật quân sự, ngày 16/1 cho biết học viện đã trình Bộ Quốc phòng về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026, với 720 học viên hệ dân sự.

Ngoài hai chương trình đào tạo mới là Điện tử Y sinh và Kỹ thuật ôtô, trường tiếp tục tuyển sinh ngành: Hệ thống công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn không gian mạng, Điện tử - Viễn thông, Thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng, Công nghệ bán dẫn và Nano, Tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Xây dựng dân dụng và công nghệ.

Về tổ hợp xét tuyển, Học viện Kỹ thuật quân sự giữ ổn định ba tổ hợp gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), A0T (Toán, Lý, Tin). Phương thức xét tuyển sẽ được công bố sau.

Học viên Học viện Kỹ thuật quân sự và người thân trong ngày tốt nghiệp, tháng 12/2025. Ảnh: Dương Tâm

Học viện Kỹ thuật quân sự từng tuyển sinh hệ dân sự từ năm 2002, nhưng đến năm 2019 dừng theo Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm ngoái, trường được tuyển hệ này trở lại nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trường sử dụng 4 phương thức gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét học sinh giỏi THPT, có chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, IELTS, TOEFL iBT; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, 9/10 ngành của Học viện Kỹ thuật quân sự lấy điểm chuẩn 24,25 - 26,51. Riêng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp lấy 20,25 điểm.

Dương Tâm