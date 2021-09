Học viên FUNiX chia sẻ kinh nghiệm chuyển nghề IT ở tuổi 30

Nhiều học viên FUNiX đã qua tuổi 30 vẫn học tập, chuyển nghề IT thành công nhờ biết xác định mục tiêu, chọn nơi học và chiến lược phù hợp.

Xác định mục tiêu

Theo các học viên này, tuổi 30 không phải là thời điểm sớm nhưng cũng không phải quá muộn để bắt đầu những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp, nhất là với ngành nghề nhiều triển vọng như IT. Tuy nhiên, người học cần xác định kỹ và chia nhỏ mục tiêu để có thể từng bước thực hiện tất cả, giúp việc chuyển nghề IT ở tuổi 30 dễ dàng và có khả năng thành công hơn.

Ví dụ, khi muốn học IT để chuyển nghề, người học nên tự hỏi bản thân như nên chọn làm gì trong ngành IT, trở thành lập trình viên Back-end, Frond-end hay theo đuổi những vị trí khác trong IT như BA, Khoa học dữ liệu...; học toàn thời gian, hay vừa học vừa làm...

Việc xác định mục tiêu sẽ giúp người muốn chuyển nghề chọn khóa học, nơi đào tạo, thậm chí là nơi làm việc phù hợp, từ đó, tăng khả năng chuyển nghề IT ở tuổi 30.

Anh Nguyễn Minh (33 tuổi, TP HCM) đang học trực tuyến tại FUNiX để chuyển nghề từ kế toán sang ngành công nghệ thông tin. Nam học viên cho biết, với mục tiêu tìm kiếm công việc tốt hơn, anh đã bước qua tất cả những trở ngại về tâm lý này để bắt đầu và chinh phục dần chương trình học công nghệ thông tin.

Chọn nơi học phù hợp

Để chuyển nghề IT ở tuổi 30, việc lựa chọn đơn vị đào tạo, nơi học tập là vô cùng quan trọng. Người học nên tìm hiểu kỹ các thông tin về cơ sở đào tạo định lựa chọn theo học: giá trị bằng cấp, chứng chỉ, khung chương trình, kiến thức thực tế; chất lượng đội ngũ giảng viên, các hoạt động hỗ trợ việc làm, học phí, phương thức đào tạo...

Với những người muốn chuyển nghề IT ở tuổi 30, việc theo học các cơ sở đào tạo có kết nối hỗ trợ về đầu ra là một lựa chọn đúng đắn bởi những đơn vị này sẽ hỗ trợ người học tìm việc phù hợp ngay sau khi hoàn thành chương trình. Đại diện FUNiX cho biết, trường có mạng lưới kết nối gần 100 doanh nghiệp công nghệ tại nhiều tỉnh thành, trong đó, có nhiều đơn vị có thỏa thuận hợp tác về tuyển dụng và đào tạo. Đây là lợi thế cho học viên, giúp họ đảm bảo cơ hội việc làm khi hoàn thành bằng cấp ở tuổi 30.

Vì vậy, nơi học phù hợp có thể trở thành bệ phóng vững chắc để vào nghề, tránh tình trạng mông lung, chán nản và thậm chí, chuyển nghề thất bại.

Chiến lược học tập hợp lý

Khi có mục tiêu rõ ràng, người học cần có chiến lược nâng cao hiệu quả. Anh Đặng Quốc Minh (30 tuổi, TP HCM) cho biết, khi chuyển từ giảng viên đại học chuyển nghề IT, học tại FUNiX, chiến lược học tập đã giúp anh rất nhiều trong việc hiện thực hóa mục tiêu.

Nhằm chuyển nghề IT ở tuổi 30, anh thực hiện chiến lược, mở chứng chỉ từ môn dễ nhất tới khó nhất. Như vậy, kiến thức trước sẽ làm tiền đề cho nội dung ở trình độ cao hơn. Đối với từng môn, anh đọc qua một lượt lý thyết và làm quiz, đặt câu hỏi cho mentor (chuyên gia công nghệ). Cuối cùng, nam học viên làm asm, lab (nếu có) và ôn lại trước khi thi.

Với cách học này, anh Minh đã giành học bổng Học nhanh tại các chứng chỉ 1, 4, 5 và 7. Anh dự định sẽ hoàn thành chương trình học FUNiX để lấy bằng Cử nhân công nghệ thông tin trong vòng hơn 2,5 năm.

