Học sinh vùng sâu có phòng tắm đạt chuẩn sau nhiều năm tắm suối lạnh

Quảng Trị Lần đầu dùng nhà tắm có vòi sen, nhiều học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch (xã Thượng Trạch) tò mò, thậm chí cho nước chảy từ đầu xuống chân, để cảm nhận sự tiện nghi chưa bao giờ biết đến.

Ngày 3/12, Quỹ Hy Vọng cùng Opella Việt Nam, nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina bàn giao công trình vệ sinh và nhà tắm đạt chuẩn cho trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch trong sự kiện Ngày hội Vệ sinh học đường. Khác với những hoạt động trước đó, ở trường này, hai đơn vị xây dựng thêm nhà tắm, bên cạnh công trình vệ sinh như thường lệ. Đây cũng là lần đầu tiên học sinh nơi đây được sử dụng nhà tắm có đầy đủ thiết bị tắm hiện đại như vòi hoa sen, bồn rửa sứ... Hiện, dự án trong quá trình hoàn thiện hệ thống nước nóng. Từ sáng sớm, giữa vùng núi đá vôi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vang lên tiếng thầy trò trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch tất bật chuẩn bị cho Ngày hội. Trong khi thầy tổng phụ trách hướng dẫn học sinh lấy ghế, tập duyệt chương trình, nhiều em đã hiếu kỳ chạy ra khu nhà tắm mới, đứng vòng quanh để nhìn ngắm. Các em tíu tít hỏi cách dùng từng thiết bị. Nhiều em cười tít ngay cả khi bị nước từ vòi hoa sen làm ướt từ đầu đến chân.

Chia sẻ về lý do xây dựng thêm nhà tắm cho trường, ông Vũ Ngọc Anh - đại diện Quỹ Hy Vọng cho biết, trong quá trình đi khảo sát để xây dựng các nhà vệ sinh tại xã Thượng Trạch, Quỹ thấy trường chưa có công trình nhà tắm, trong khi có hàng trăm học sinh ở nội trú. Trước đó, nhà trường phải tận dụng nhà vệ sinh đã xuống cấp làm nhà tắm, không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cả ngày của 277 học sinh. Do đó, hầu hết các em ra con suối gần trường để tắm, gội đầu và giặt giũ. "Chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi tiết trời mùa đông, các em vẫn phải ra suối tắm. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và an toàn của các em", ông nói thêm.

Thầy Nguyễn Văn Hảo - Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trước đây, các em sinh hoạt rất khó khăn. Mỗi khi cần bơm nước, trường phải dùng máy phát điện. Đầu năm nay, khu vực này mới có hệ thống lưới điện, pin năng lượng mặt trời. Với tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp và điều kiện nước hạn chế, số học sinh được tắm tại trường rất ít. "Mùa đông, để giữ vệ sinh cá nhân, các em vẫn phải ra suối tắm giặt. Trẻ con mà, đi bơi là chúng nó vẫn vui lắm, nhưng thầy cô nhìn rất xót xa, lo tụi nhỏ ốm, nên cũng cố gắng cải thiện từng chút một. Trường sẽ đốt củi cho các em sưởi ngay khi tắm lên để tránh cảm lạnh. Vào đợt bão, thầy cô sẽ chủ động trữ nước mưa cho các em dùng", thầy Hảo cho hay.

Học sinh tắm xong, sưởi ấm trước khi trở lại trường.

Y Thuý (học sinh lớp 8) kể lại, em cùng các bạn nữ khác trong trường thường xuyên phải đi tắm, giặt ngoài suối, cùng khu vực với các bạn nam. Thầy cô sẽ hỗ trợ hoặc hướng dẫn các em phân chia thời gian tắm của nam - nữ. Tuy nhiên, Thuý vẫn ngại và cẩn thận quan sát trong quá trình vệ sinh cá nhân. "Có những hôm bọn em chờ các nam tắm xong cũng muộn với lạnh rồi nhưng tắm gần nhau thì ngại, nên bọn em đành chịu", nữ sinh dân tộc Bru Vân Kiều chia sẻ.

Không chỉ nhà tắm xuống cấp, công trình vệ sinh cũ cũng không đáp ứng công năng, liên tục tắc nghẽn. Y Thuý cùng các bạn ở phòng gần khu vực đó thường xuyên ngửi mùi hôi thối. "Nhà vệ sinh và nhà tắm mới này vừa kín đáo, vừa không có mùi hôi. Em vừa vào thử nhà tắm, lần đầu tiên bọn em thấy có cả vòi nước từ trên cao xuống để gội đầu", cô bé hào hứng chia sẻ.

Hiện, nhà tắm mới được trang bị hệ thống cấp thoát nước và khu vực thay đồ kín đáo, phân chia phòng cho nam - nữ, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, đặc biệt trong mùa lạnh. Bên ngoài nhà tắm còn được trang bị thêm bốn bồn rửa tay nhằm góp phần thay đổi thói quen vệ sinh của trẻ một cách tự nhiên, từ đó, nâng cao sức khỏe cho các bạn nhỏ vùng cao. Theo PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng bộ môn nhi, Đại học Y Dược TP HCM, rửa tay sạch sẽ sau khi đi vệ sinh là một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa nhiễm trùng đường ruột và tránh lây lan cho những người khác trong cộng đồng. Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch khẳng định, qua sự hỗ trợ của Quỹ Hy Vọng và Opella Việt Nam, các em có thêm điều kiện và động lực để tiếp tục hành trình theo đuổi con chữ. "Nhà trường kỳ vọng rằng công trình này có thể dần dần giúp học sinh thay đổi thói quen tắm suối, vệ sinh hàng ngày để đảm bảo sức khỏe trong quá trình ở lại nội trú, sinh hoạt và học tập. Tôi mong trong thời gian tới, các em sẽ nhận nhiều sự quan tâm, chia sẻ hơn nữa để có thêm điều kiện tới trường" - ông nhấn mạnh. Đại diện Quỹ Hy vọng, ông Vũ Ngọc Anh cho biết thêm, đây lần đầu tiên quỹ xây dựng nhà tắm tại xã Thượng trạch, Quảng Trị. Quỹ kỳ vọng công trình này đặt những viên gạch đầu tiên, giúp các cộng đồng địa phương sớm tiếp cận điều kiện sinh hoạt đảm bảo, nâng cao ý thức về bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Ngoài nhà tắm tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch, dự án còn xây dựng 20 công trình vệ sinh do Quỹ Hy vọng và Opella Việt Nam, cùng nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina tài trợ tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình (cũ). 2025 là năm thứ tư Opella Việt Nam đồng hành với dự án Vệ sinh học đường do Quỹ Hy vọng thực hiện, hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường học tập tốt đẹp hơn cho trẻ em. Đơn vị đã cùng xây 80 công trình vệ sinh hỗ trợ trực tiếp hơn 26.500 học sinh và giáo viên ở Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu và Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Bà Mai Thị Thanh Hương - Giám đốc Đối ngoại Opella Việt Nam chia sẻ, một trong những ưu tiên của công ty là tập trung vào vấn đề vệ sinh và nước sạch, cũng như là đảm bảo cho sức khỏe tiêu hóa cho trẻ em cả nước. Đó là lý do các hoạt động đồng hành trong năm nay của hai đơn vị được mở rộng, xây dựng cả nhà tắm cho trẻ em vùng cao. "Trong tương lai, chúng tôi cam kết đồng hành cùng với Quỹ Hy Vọng trên các dự án liên quan tới vệ sinh và nước sạch", bà Hương khẳng định.