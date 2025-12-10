Học sinh vùng biên bản Bù được hỗ trợ tủ sách, xe đạp mới

Đoàn thiện nguyện của Bệnh viện Thu Cúc, AloBacsi và Daisy Media tặng tủ sách và xe đạp cho học sinh điểm trường Bản Bù, góp phần hỗ trợ việc học của trẻ em vùng biên.

Hoạt động thiện nguyện diễn ra chiều 5/12, trong điều kiện thời tiết lạnh và nhiều sương mù đặc trưng vùng biên giới Quảng Trị, điểm trường Bản Bù (Trường Tiểu học Tân Lập).

Điểm trường bản Bù, Trường tiểu học Tân Lập. Ảnh: Bệnh viện Thu Cúc

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao tặng một tủ sách mới gồm truyện tranh, sách khoa học, kỹ năng sống, sách song ngữ và tài liệu bổ trợ cho thầy cô.

Thầy hiệu trưởng cho biết trẻ em ở đây thích đọc sách nhưng nguồn sách hạn chế. "Có tủ sách mới, các em sẽ có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, mở rộng hiểu biết về thế giới bên ngoài", thầy nói.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tặng tủ sách cho điểm trường. Ảnh: Bệnh viện Thu Cúc

Ngoài ra, đoàn cũng tặng 10 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa hoặc phải đi bộ quãng đường dài mỗi ngày.

Khi nhận xe, học sinh được thầy cô gọi tên lần lượt. Ban đầu các em còn rụt rè nhưng sau đó tỏ rõ sự vui mừng khi được sở hữu phương tiện mới. Với học sinh vùng cao, xe đạp là trợ giúp quan trọng để duy trì việc đến lớp đều đặn, nhất là trong mùa mưa lạnh.

Những chiếc xe được trao tặng tới học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bệnh viện Thu Cúc

Buổi trao tặng diễn ra trong thời gian ngắn nhưng mang lại nhiều động lực cho thầy cô và học sinh Bản Bù. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết trẻ em vùng cao cần thêm sự quan tâm từ cộng đồng. "Một tủ sách hay chiếc xe đạp là món quà nhỏ, nhưng nếu giúp các em học tập thuận lợi hơn thì đó là điều ý nghĩa với chúng tôi", vị đại diện chia sẻ.

Đồng hành cùng đoàn, Daisy Media cho biết mục tiêu của hành trình là góp phần mang đến những hỗ trợ thiết thực, dù là nhỏ nhất, để trẻ em vùng biên giới có điều kiện tiếp cận tri thức và duy trì việc học tập lâu dài.

Học sinh đi thử xe trong khuôn viên trường. Ảnh: Bệnh viện Thu Cúc

Bản Bù là một trong những phân hiệu xa nhất của Trường Tiểu học Tân Lập, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào Vân Kiều. Nhiều em phải đi bộ 3-5 km đường rừng để tới lớp mỗi ngày; mùa khô bụi đỏ, mùa mưa trơn trượt, lầy lội.

"Có hôm trời mưa lớn, học sinh đến lớp quần áo và sách vở đều ướt, nhưng rất ít em nghỉ học", cô giáo chủ nhiệm lớp ba của điểm trường cho biết. Theo các thầy cô, sự nỗ lực của học sinh khiến nhà trường mong muốn các em có thêm hỗ trợ để việc đến trường thuận lợi hơn.

Cơ sở vật chất của điểm trường còn hạn chế, phòng học chỉ có bàn ghế gỗ, bảng viết và sách giáo khoa đã cũ. Số lượng đầu sách ít, phần lớn là giáo trình hoặc truyện thiếu nhi đã dùng lâu năm. Khi được tặng thêm sách mới, học sinh luôn trân trọng và chia sẻ nhau đọc.

Thế Đan