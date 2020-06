Học sinh Việt Nam nhận học bổng của CATS Academy Boston

Đại diện CATS Academy Boston cho biết, năm nay, trường chỉ trao 3 suất học bổng trên toàn thế giới. Trong đó, Việt Nam có đến 2 bạn học sinh thuộc 2 đơn vị nhận được học bổng này. Một trong số đó là học sinh của công ty tư vấn du học Unimates Education.

Trường kết hợp với Unimates tổ chức buổi lễ trao học bổng 100% vào lúc 9h ngày 14/6 tại địa chỉ tầng 12, International Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM.

Phụ huynh, học sinh được tư vấn về trường cũng như phỏng vấn học bổng lên đến 50% tại chương trình.

Bên cạnh trao học bổng 100%, tại buổi lễ, học sinh quan tâm đến trường sẽ được tham gia phỏng vấn học bổng Merit 20-50% cùng cô Sandra Tenorio - đại diện trường.

Đối với học sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh do ảnh hưởng của Covid-19, sẽ được bố trí làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường ngay tại chương trình.

Học sinh cần có mặt trước 15 phút để làm thủ tục đăng ký và ổn định chỗ ngồi. Phụ huynh và học sinh vào cửa tự do. Học sinh tham dự đăng ký thi tại đây.

Cam kết của nhà trường trước tình hình Covid-19

CATS Academy Boston là một trong những trường trung học nội trú uy tín tại thành phố Boston, Mỹ.

Theo đại diện CATS Academy Boston, trường có thành tích đầu ra xuất sắc: 100% học sinh tốt nghiệp được nhận vào đại học, hơn 70% học sinh đạt học bổng đại học. Hơn 150 trường đại học có lịch đến thăm trường CATS Academy Boston hàng năm để gặp gỡ và tuyển chọn các học sinh của trường.

Ngoài ra, trường còn có chương trình liên kết chuyển tiếp đại học liên kết với 12 trường đại học top 5% nước Mỹ như American University, Auburn University, University of South Carolina, University of Utah, University of the Pacific, Illinois Institute of Technology, University of Kansas, University of Illinois Chicago, Lousiana State University, Adelphi University, Florida International University, Umass Boston.

CATS Academy Boston thường xuyên kết nối với phụ huynh để cập nhật tình hình học sinh tại trường.

Trước tình hình Covid-19 diễn ra tại nhiều quốc gia, CATS đã có những biện pháp và cam kết để hỗ trợ học sinh đang và sẽ học tại trường trong những kỳ học sắp tới.

Dịch vụ đưa đón an toàn từ sân bay: Trường cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay khi học sinh đến Mỹ. Nhân viên đưa đón đeo khẩu trang, kiểm tra sức khỏe cũng như huấn luyện các biện pháp an toàn trước Covid-19. Các phương tiện đều được vệ sinh trước khi thực hiện đưa đón. Bên cạnh đó, học sinh bắt buộc thực hiện kiểm dịch khi đến nơi.

Chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian học: Học sinh tại trường được trang bị bộ chăm sóc sức khỏe cá nhân gồm nước rửa tay, khẩu trang và được nhân viên y tế đo thân nhiệt hàng ngày để đảm bảo an toàn.

Xây dựng khuôn viên học tập và sinh hoạt an toàn, sạch sẽ: Để duy trì khoảng cách xã hội, nhà trường sẽ giới hạn quy mô lớp học, giới thiệu các hệ thống trực tuyến, điều chỉnh chỗ ngồi trong lớp, thời gian biểu và giờ ăn tối. Trong thời gian này, mỗi học sinh sẽ ở trong một phòng ký túc xá riêng.

Cung cấp trải nghiệm học tập tuyệt vời: Học sinh sẽ được cách ly an toàn trong khuôn viên trường và tham gia các buổi hướng dẫn trực tiếp nếu từ nơi khác đến. Trong trường hợp học sinh có những triệu chứng của Covid-19, trường sẽ bố trí cho các bạn học trực tuyến trong khu vực cách ly.

