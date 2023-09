Học sinh Việt giành giải ba Viết thư quốc tế UPU

Vô địch ở vòng quốc gia, Đào Khương Duy, lớp 7/1, trường THCS Huỳnh Tấn Phát, tỉnh Bến Tre, được tham dự và giành giải ba cuộc thi Viết thư quốc tế UPU.

Duy là học sinh thứ 18 đạt giải quốc tế trong 35 năm Việt Nam tham dự cuộc thi Viết thư UPU, theo thông báo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, chiều 5/9.

Đây là lần đầu tiên Bến Tre có học sinh đạt giải quốc tế Viết thư UPU. Dự kiến, em sẽ tới Riyadh, Arab Saudi, để tham dự lễ công bố và trao giải vào ngày 5/10.

Bức thư đạt giải nhất Viết thư UPU của Khương Duy

Khương Duy tại Lễ trao giải quốc gia, cuộc thi Viết thư UPU, ngày 19/5 tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hằng

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính Thế giới tổ chức từ năm 1971. Tại Việt Nam, vòng quốc gia thường có khoảng trên một triệu bài dự thi. Bức thư của học sinh đạt giải nhất sẽ được dịch sang tiếng Pháp, gửi dự thi quốc tế.

Chủ đề năm nay gắn với chương trình hành động của Liên Hợp Quốc về an toàn đường bộ, yêu cầu học sinh tưởng tượng mình là một siêu anh hùng, giúp mọi con đường trở nên an toàn với trẻ em. Khương Duy đã hóa thân thành siêu nhân S-247, viết thư cho cha mẹ ở hành tinh Love-365, kể về những việc đã làm tại Trái Đất. Duy nói nhà em ở gần đường quốc lộ, nhiều lần chứng kiến các phương tiện va chạm, nên an toàn giao thông cũng là chủ đề mà em quan tâm.

Trong bức thư, nam sinh cho thấy khả năng tìm đọc, vận dụng nhiều thông tin mang tính thời sự. Khi nhắc về thực trạng tai nạn giao thông, Duy đã dẫn thông tin bằng hình ảnh so sánh "cứ bốn phút trôi qua, gã hung thần Tai nạn giao thông cướp đi của Trái Đất một thiên thần nhỏ".

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trưởng ban giám khảo cấp quốc gia của cuộc thi, nói bức thư của Khương Duy có ngôn từ và cách diễn đạt phong phú, bay bổng. Ông cho rằng bài viết này được đánh giá cao là nhờ cách lồng ghép số liệu, luôn nhấn mạnh rằng các vấn đề giao thông là mối quan tâm của "Trái Đất", không riêng Việt Nam.

Trước Khương Duy, Việt Nam có hai giải nhất, hai giải nhì, 7 giải ba và 6 giải khuyến khích cấp quốc tế tại cuộc thi này.

Thanh Hằng