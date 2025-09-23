Tôi không muốn con mình học chung 'đứa trẻ ngỗ nghịch không bị đuổi học'

Tôi không thể nào an tâm con mình học chung với bạn học 'ngỗ nghịch'.

Tác giả bài viết Đứa trẻ ngỗ nghịch không bị đuổi học sẽ đi về đâu nêu vấn đề, mà mới nghe qua, tưởng chừng như rất nhân văn: "Không có học sinh hư, chỉ có học sinh chưa được giáo dục đúng cách".

Nghe qua thì đẹp đẽ, nhưng thử đặt mình vào vị trí phụ huynh có con đang học, nếu trong lớp xuất hiện một đứa trẻ thường xuyên đánh bạn, chửi thầy cô, quậy phá không kiểm soát, liệu ai có thể bình thản như trên?

Riêng tôi, một phụ huynh, nếu trong lớp con có đứa trẻ ngỗ nghịch như vậy thì tôi sẽ chuyển lớp, thậm chí chuyển trường bởi tôi không an tâm.

Vấn đề không chỉ nằm ở đứa trẻ ngỗ nghịch đó, mà là ở cả môi trường mà nó gây ảnh hưởng. Một lớp học là tập thể của hàng chục học sinh, phần lớn ngoan ngoãn, chăm chỉ. Khi một cá nhân thường xuyên quậy phá, phá vỡ kỷ luật, cả tập thể sẽ bị ảnh hưởng. Những đứa trẻ ngoan sẽ bị mất tập trung, thậm chí bị thương tổn về thể chất và tinh thần.

Nếu con bạn là nạn nhân bị đánh, bị lăng mạ, liệu bạn có còn nêu vấn đề như vậy?

Chính vì thế, theo tôi, điều cần được nhìn nhận rõ ràng là: Kỷ luật trong giáo dục không phải để "trừng phạt cho hả giận", nhưng cũng không thể xuề xòa bỏ qua những hành vi sai trái.

Một đứa trẻ có biểu hiện bạo lực, chống đối phải được tách ra để giáo dục bằng phương pháp khác, phù hợp với tình trạng của nó. Chúng ta không thể áp dụng cùng một cách dạy cho tất cả học sinh, giống như một bác sĩ không thể kê cùng một loại thuốc cho mọi bệnh nhân.

Nhiều phụ huynh thường so sánh hình ảnh này: Một củ khoai thối nếu để trong rổ sẽ làm hỏng cả rổ khoai. Trẻ em cũng vậy. Nếu một học sinh ngỗ nghịch được dung túng, không có giới hạn, thì không chỉ chính em đó mất cơ hội uốn nắn, mà còn khiến nhiều đứa trẻ ngoan bị kéo vào vòng xoáy tiêu cực.

Giáo dục nhân văn là đúng, nhưng nhân văn phải đi đôi với ranh giới. Cần phân biệt rạch ròi giữa "uốn nắn" và "dung túng".

Việc tách học sinh có vấn đề kỷ luật ra khỏi lớp chung không có nghĩa là loại bỏ em đó khỏi hệ thống, mà là bảo vệ cả hai: bảo vệ môi trường học tập an toàn cho số đông, đồng thời tạo ra không gian chuyên biệt để những đứa trẻ ngỗ nghịch có thể được giáo dục bằng phương pháp thích hợp.

Một xã hội văn minh không đo bằng số lượng khẩu hiệu đẹp, mà đo bằng khả năng bảo vệ phần lớn những đứa trẻ ngoan khỏi sự đe dọa của những đứa trẻ chưa kiểm soát được hành vi.

Ngọc Vương