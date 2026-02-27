Học sinh trường Quốc tế True North chinh phục loạt trường Mỹ

Ba học sinh trường Quốc tế True North (TNIS) đỗ các trường đại học top đầu Mỹ, trong đó có Đại học Cornell - nhóm Ivy League.

Ba em đều thuộc thế hệ học sinh đầu tiên của trường. Trong đó, Lưu Tiến Minh Nghĩa nhận thư mời nhập học từ Đại học Cornell (Cornell University), thuộc nhóm các trường đại học tốt nhất Mỹ - Ivy League. Em hoàn thành 15 môn AP với 10 môn đạt điểm tuyệt đối và đạt chứng chỉ SAT 1560. Bên cạnh thành tích học thuật, Nghĩa tạo dấu ấn cá nhân qua dự án cộng đồng vì môi trường - ZeroWaste, đảm nhiệm vai trò đội trưởng đội bóng rổ và House Captain của trường.

"Mình phải chủ động tìm cơ hội, tận dụng những kinh nghiệm đã có để giúp đỡ mọi người, cũng như hoàn thành tốt công việc trong tương lai", Nghĩa chia sẻ.

Ông Gerald Schoen - Hiệu trưởng Trường Quốc tế True North cũng nhận xét nam sinh trưởng thành về mọi mặt, từ thể chất, tư duy tới tâm hồn. Ông và đội ngũ giáo viên đều mong chờ Nghĩa biến niềm đam mê khoa học thành "nguồn dinh dưỡng" cho thế giới trong tương lai.

Lưu Tiến Minh Nghĩa (giữa, hàng đầu tiên) và các bạn, học sinh lớp 12, khóa tốt nghiệp đầu tiên của trường Quốc tế True North. Ảnh: TNIS

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Shin Hyejin chinh phục thành công Pratt Institute với portfolio AP 2D Art đạt điểm tuyệt đối, dự án tranh tường (mural) và câu lạc bộ Truyền thông (Media Club) do em đồng sáng lập. Phan Quý Thanh Hải cũng nhận thư mời từ Trường Âm nhạc Berklee (Berklee College of Music) bằng hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc bền bỉ, từ AP Music Theory, thủ lĩnh ban nhạc trường, đến những sân khấu biểu diễn trên toàn Hà Nội.

Theo ông Gerald Schoen những thành tích này thể hiện hành trình nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật đúng cách trong môi trường học thuật. Ông nhấn mạnh, trường luôn đặt mục tiêu đưa chuẩn học thuật tại True North tiệm cận với môi trường giáo dục tại Mỹ, tức học sinh học như một học sinh Mỹ.

"Chương trình AP cho phép học sinh được học các môn ở trình độ đại học từ phổ thông. Các em luôn được thầy cô tư vấn lộ trình học tập được cá nhân hóa để mỗi em có thể phát huy thế mạnh riêng, tạo lợi thế thực sự khi bước vào sân chơi toàn cầu", Hiệu trưởng TNIS nói thêm.

Ông Gerald Schoen - Tổng hiệu trưởng trường Quốc tế True North cùng học sinh. Ảnh: TNIS

Bên cạnh đó, học sinh của trường nhận hơn một triệu USD học bổng từ các đại học danh tiếng thế giới. "Với True North, mỗi lá thư trúng tuyển không phải là điểm kết thúc của một hành trình, mà là bệ phóng vững chắc để các thế hệ học sinh tiếp theo tự tin chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai", ông Gerald Schoen khẳng định.

Trường Quốc tế True North là trường liên cấp quốc tế dành cho học sinh từ tiền tiểu học (5 tuổi) đến lớp 12. Thành lập với cảm hứng từ Hà Nội, "phương chính bắc" của Việt Nam, TNIS khát vọng xây dựng nền tảng giáo dục khai phóng, giúp học sinh tìm thấy "True North" (tạm dịch: phương chính bắc) của bản thân, sẵn sàng vươn mình ra biển lớn.

Với triết lý "Học sinh là trung tâm", mỗi em được lắng nghe và cố vấn xuyên suốt hành trình học tập. Chương trình học theo chuẩn STEAM, NGSS, CCSS cùng hệ thống hơn 20 môn AP thuộc 7 lĩnh vực giúp người học xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa và tiếp cận tư duy học thuật bậc đại học từ THPT. Song song, trường xây dựng môi trường học tập bằng 100% tiếng Anh với đội ngũ giáo viên quốc tế dày dặn kinh nghiệm, hỗ trợ trong và ngoài giờ học, trực tiếp tham gia xây dựng hồ sơ, bài luận cùng học sinh, đảm bảo các em sở hữu lợi thế lớn sau khi tốt nghiệp.

Học sinh trường Quốc tế True North tham gia vào dự án học tập liên môn. Ảnh: TNIS

Ngoài ra, TNIS có hơn 20 câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa như CLB IronTeen (Thể dục và chạy bộ), Broadway Star (âm nhạc), VEX, Robotics (khoa học), Investment (đầu tư và kinh doanh)... Trong cộng đồng đa văn hóa với giáo viên và học sinh đến từ hơn 12 quốc gia, học sinh có thể rèn luyện tư duy công dân toàn cầu, đồng thời, khẳng định bản lĩnh tại các sân chơi quốc tế như VEX Robotics, WIMUN (Mỹ), German Math Olympiad (Đức), MUN Shanghai (Trung Quốc), VMDC, Oxford Union Debate (Việt Nam), TIMO (Thái Lan).

Nhật Lệ