Học sinh TP HCM có thể thi lớp 10 vào cuối tháng 5

Kỳ thi lớp 10 công lập của TP HCM có thể vào cuối tháng 5, thay vì tháng 6 như phương án ban đầu, theo đề xuất của Sở Giáo dục.

Ngày 4/2, một lãnh đạo Sở cho hay năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11-12/6. Để kịp chuẩn bị công tác coi, chấm thi, kỳ tuyển sinh lớp 10 của TP HCM có thể diễn ra vào cuối tháng 5.

Theo ông, Sở từng dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 6, song lo ngại kéo dài thời gian ôn tập thêm một tháng có thể khiến thí sinh áp lực, chạy đua học thêm gây quá tải, tốn kém.

"Sở sẽ tham mưu phương án tổ chức thi cuối tháng 5. Ngày thi chính thức sẽ do UBND thành phố ban hành", ông nói.

Năm nay, học sinh TP HCM thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển vào THPT công lập. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường có thể xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Đề minh họa thi lớp 10 của TP HCM

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, đề thi giữ nguyên cấu trúc như năm ngoái, phạm vi kiến thức chủ yếu rơi vào lớp 8, 9 và sẽ được điều chỉnh độ khó để phù hợp với năng lực của học sinh toàn thành phố sau sáp nhập.

Đề Văn có hai phần, thời gian làm bài 120 phút. Phần một 5 điểm, gồm hai câu đọc hiểu văn bản văn học (3 điểm) và viết đoạn văn (2 điểm). Phần hai yêu cầu đọc hiểu (1 điểm) và viết bài văn nghị luận xã hội (4 điểm).

Môn Toán có 7 câu trong 120 phút, chủ yếu kiểm tra kiến thức về hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất.

Đề Tiếng Anh có 40 câu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết, giao tiếp. Học sinh làm bài trong 90 phút.

Năm học 2025-2026, TP HCM có gần 172.000 học sinh lớp 9. Bậc THPT có 170 trường công lập, trong đó 4 trường chuyên trực thuộc Sở là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Hùng Vương.

Sở cho biết dự kiến ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS được vào trường công.

Thí sinh thi lớp 10 công lập TP HCM, tại THCS Hoa Lư (TP Thủ Đức), tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn