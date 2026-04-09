Học sinh phóng xe máy đâm sầm vào ôtô đang quay đầu

Quảng NinhKhi xe taxi quay đầu gần hết lòng đường thì một xe máy phóng tốc độ cao đâm mạnh vào hông, hôm 8/4 tại Hà Lầm.

Tình huống giao thông: Học sinh nam phóng xe máy tốc độ khá cao trong khu dân cư đã không kịp xử lý khi thấy chiếc taxi đang quay đầu. Cậu đạp phanh gấp khiến xe lết bánh sau, trượt thẳng về phía trước, đâm sầm vào hông xe taxi.

Xe máy đâm vào ôtô đang quay đầu-xe nào sai? Video: Tom Nguyen

Cú đâm mạnh khiến cậu học sinh bị lao về trước, đập đầu vào cửa kính ôtô rồi rơi xuống đường. Hiện chưa rõ thương vong và thiệt hại về tài sản.

Kỹ năng lái xe: Khi di chuyển trong khu dân cư, người điều khiển phương tiện cần hạn chế tốc độ phù hợp, chủ động quan sát từ xa. Khi giao phương tiện tốc độ cao như xe máy cho con, phụ huynh cần lưu ý về luật giao thông cũng như những kỹ năng lái xe cần thiết. Tuổi trẻ thường bị cuốn hút bởi tốc độ, nhưng không đủ kinh nghiệm và khả năng phán đoán, đọc hiểu tình huống cũng như chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết về hậu quả.

Nguyên Vũ