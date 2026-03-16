Học sinh lao xe máy điện như bay vào ôtô

Phú ThọTốc độ cao, hai học sinh đi xe máy lao thẳng vào hông ôtô đang rẽ trái, hôm 15/3 tại xã Lâm Thao.

Tình huống giao thông: Phóng xe máy tốc độ cao không có dấu hiệu giảm tốc, hai học sinh không thể dừng lại khi nhìn thấy ôtô phía trước đang chuyển hướng. Phanh gấp, chiếc xe máy bị xoay ngang, lao mạnh vào hông ôtô, khiến hai người trên xe máy ngã bay ra đường. Vụ tai nạn xảy ra rất nhanh, chưa rõ thương vong và thiệt hại về tài sản.

Học sinh lao xe máy tốc độ cao vào ôtô Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Người tham gia giao thông cần tuân thủ tốc độ phù hợp với điều kiện đường sá. Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư, gần trường học hoặc nơi có nhiều phương tiện quay đầu, việc chạy chậm sẽ giúp người lái có đủ thời gian quan sát và xử lý tình huống.

Lái xe cần quan sát xa và chủ động giảm tốc độ khi thấy phía trước có phương tiện đang chuyển hướng, quay đầu hoặc có dấu hiệu bất thường. Khoảng cách quan sát càng xa thì khả năng xử lý càng an toàn. Kết hợp cả phanh trước và phanh sau để tránh khóa bánh và trượt xe. Phanh gấp khi đang chạy nhanh rất dễ khiến xe mất lái và ngã.

Với học sinh, việc chưa đủ kinh nghiệm lái xe nhưng lại điều khiển phương tiện với tốc độ cao là cực kỳ nguy hiểm. Phụ huynh và nhà trường cần nhắc nhở, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra chỉ trong vài giây liều lĩnh.

Nguyên Vũ