Học sinh chuyên đưa cosplay Nhật, múa Hàn, nhạc kịch Mỹ lên sân khấu

Học sinh trường chuyên Ngoại ngữ tự tin thể hiện màn cosplay đậm chất Nhật Bản, điệu múa truyền thống Hàn Quốc cùng nhạc kịch Mỹ, tái hiện văn hóa đa quốc gia trong đêm nghệ thuật lớn nhất năm.

Trong tạo hình các nhân vật Pháp sư tiễn táng và Thanh gươm diệt quỷ, nhóm học sinh lớp 10 chuyên Nhật bước ra sân khấu rồi tạo dáng theo nhịp nhạc. Với chủ đề "Dòng chảy thời gian Nhật Bản", các em lần lượt diện những bộ trang phục từ truyền thống (kimono, yukata, hakama) đến hiện đại (lolita, ouji, cosplay, gyaru).

Phần trình diễn nổi bật hơn khi các nữ sinh xuất hiện với phong cách gyaru - thể hiện sự nổi loạn và cá tính qua mái tóc lọn vàng và lớp mi giả dày. Hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay, huýt sáo.

Tiết mục được trình diễn trong Đêm chung kết chương trình "Sắc màu chuyên Ngoại ngữ 2026" - sự kiện nghệ thuật lớn nhất năm của học sinh trường này, tối 27/3.

Học sinh của 7 khối chuyên (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật, Hàn) trình diễn 17 tiết mục, thể hiện bản sắc, văn hóa đặc trưng của các quốc gia dưới nhiều hình thức, như nhạc kịch, thời trang, nhảy, múa.

Học sinh lớp 10 chuyên Nhật cosplay các nhân vật trong hai bộ truyện tranh nổi tiếng Pháp sư tiễn táng và Thanh gươm diệt quỷ trong đêm nghệ thuật "Sắc màu chuyên Ngoại ngữ", tối 27/3. Ảnh: Thanh Hằng

Sau tiết mục mang màu sắc Nhật Bản, mạch cảm xúc chương trình lắng lại trong phần biểu diễn loạt loại hình nghệ thuật cổ Hàn Quốc như Samulnori hay điệu múa Ganggangsullae.

Điểm nhấn của tiết mục là Arirang - điệu dân ca tiêu biểu nhất của Hàn Quốc vang lên đầy da diết qua giọng ca của nữ sinh lớp chuyên tiếng Hàn. Khúc dân ca phản ánh đời sống tinh thần của người dân - từ tình yêu, hạnh phúc đến nỗi đau, bất hạnh và những nhọc nhằn của kiếp người.

"Các con thể hiện màu sắc văn hóa của Hàn Quốc mà vẫn đề cao tinh thần đoàn kết khi lồng ghép hình ảnh lá cờ Việt Nam và Hàn Quốc", chị Nguyễn Thanh Thanh, phụ huynh lớp 10C nói, đánh giá đây là sân chơi ý nghĩa ngoài giờ học để học sinh rèn luyện kỹ năng mềm, tự tin hơn.

Ngoài ra, học sinh còn mang đến sắc màu rực rỡ của sân khấu nhạc kịch Anh, Mỹ qua tiết mục "The broad way to Broadway". Nhạc kịch Broadway tự do, phóng khoáng, có sự kết hợp giữa nhiều thể loại nhạc như classic, rock, rap... Học sinh hóa thân thành những diễn viên trẻ mang trong mình khát khao được đứng trên sân khấu, tỏa sáng, tự viết nên câu chuyện cuộc đời mình.

Trịnh Nam Bình, học sinh lớp chuyên Anh 11A6 đảm nhận vai trò dẫn truyện, cho biết ý tưởng lựa chọn chủ đề xuất phát từ mong muốn thể hiện tài năng, cảm xúc và cái tôi của các em qua động tác nhảy, lời bài hát.

Quá trình chuẩn bị tiết mục diễn ra trong vòng một tháng. Để đảm bảo việc học, các em tranh thủ tập luyện buổi tối. "Nhóm thường tập đến 7-8h tối, có hôm đi thu âm, thử quần áo tới 22h", nam sinh cho biết.

Thời trang Mỹ trong nửa cuối thế kỷ 20 được học sinh tái hiện trên sân khấu, tối 27/3. Ảnh: Thanh Hằng

Trong hội đồng giám khảo, đạo diễn, NSND Trần Lực đánh giá đây là "một buổi biểu diễn thành công", khi các tiết mục đều mang màu sắc riêng, thể hiện tinh thần dân tộc của nhiều quốc gia dù các em chưa qua đào tạo biểu diễn chuyên nghiệp. Nghệ sĩ cũng nói ông "học được từ các bạn trẻ sự hồn nhiên, dám nghĩ dám làm".

"Sắc màu chuyên Ngoại ngữ" được tổ chức lần đầu năm 2004. Sau ba năm vắng bóng, sự kiện năm nay trở lại và được đón nhận nồng nhiệt.

Theo bà Mai Thị Loan, Phó hiệu trưởng và Trưởng ban tổ chức, chương trình không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật đa ngôn ngữ giàu tính sáng tạo mà còn thể hiện tinh thần hội nhập của học sinh chuyên Ngoại ngữ. Đồng thời, đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như khát khao vươn ra thế giới và khẳng định bản thân của thế hệ trẻ Việt Nam.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) được thành lập năm 1969, là trường chuyên duy nhất trong cả nước đào tạo 7 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn. Mỗi năm, trường tuyển khoảng 600 học sinh lớp 10, thu hút hàng nghìn thí sinh tham dự.

Hải Yến - Châu Anh