Sinh viên kinh tế 'không lo thiếu việc', lương khởi điểm tới 20 triệu

Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển sinh viên Kinh tế, ở vị trí bán hàng, kinh doanh, marketing... với lương tháng 8-16 triệu đồng, cao nhất hơn 20 triệu.

Tại ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm của trường Đại học Thương mại sáng 22/4, ông Nguyễn Việt Trung, Giám đốc điều hành Tập đoàn Phú Thái với quy mô 5.000 nhân sự, cho biết năm nay dự kiến tuyển mới 200 người, chủ yếu ở các vị trí sale, kinh doanh, marketing.

Theo ông Trung, lương khởi điểm cho tân cử nhân kinh tế tại đây khoảng 16 triệu đồng; sau 3-5 năm kinh nghiệm, thu nhập có thể đạt 20-30 triệu đồng.

Đại diện một nhà băng tư nhân tiết lộ kế hoạch tuyển dụng 2.500 nhân sự cho các vị trí bán lẻ và giao dịch viên.

"Nhìn chung, sinh viên kinh tế không lo thiếu việc", người này nhìn nhận.

Theo báo cáo lương và thị trường nhân sự 2026 của JobOKO, nền tảng tuyển dụng và tìm việc trực tuyến, 89% trong số hơn 1.200 doanh nghiệp cho biết sẽ tuyển thêm người trong năm nay. Gần 80% lên kế hoạch tuyển bằng hoặc nhiều hơn năm trước.

"Nhu cầu mở rộng nhân sự thành xu hướng chủ đạo", báo cáo nhận định. Số vị trí việc làm chủ yếu ở các lĩnh vực Kinh doanh - bán hàng (60,35%), Marketing (28,5%), Sản xuất (28%)...

Lương trung bình với sinh viên mới ra trường các ngành kinh tế như Marketing, kinh doanh - bán hàng dao động 9-15 triệu đồng.

Tại trường Đại học Thương mại, PGS. TS Phan Đình Quyết, Giám đốc Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và việc làm, cho biết tân cử nhân của trường có thu nhập trung bình 7-10 triệu đồng một tháng, sau 3-5 năm kinh nghiệm tăng lên 15-20 triệu.

Sinh viên đến từ những ngành "hot" như Thương mại điện tử, Logistics, Marketing số, Phân tích dữ liệu có thể đạt 20 triệu đồng khi mới ra trường. Một số em khởi nghiệp, có thể đạt hơn 100 triệu đồng một tháng.

Sinh viên Đại học Thương mại tại Ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm, sáng 22/4. Ảnh: Thanh Hằng

Dù thị trường dồi dào việc làm, các nhà tuyển dụng cảnh báo quá trình ứng tuyển không hề dễ dàng.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng nhóm tuyển dụng Onschool Edtech Group, cho biết đòi hỏi "fresher" (thuật ngữ chỉ ứng viên mới ra trường) kỹ năng giao tiếp, nhằm đáp ứng các vị trí tư vấn, marketing.

"Ví dụ ứng viên nói ngọng chắc chắn sẽ bị loại ở vị trí tư vấn", bà Hằng cho hay.

Ông Nguyễn Việt Trung cũng lưu ý, ngoài kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp kỳ vọng tân cử nhân có trải nghiệm thực tế, tư duy phản biện và thái độ ham học hỏi.

Các chuyên gia khuyên sinh viên tận dụng kỳ thực tập và hoạt động câu lạc bộ để cải thiện kỹ năng mềm, tránh tình trạng CV "trắng tinh" khi đi xin việc.

Nắm bắt "đặt hàng" từ doanh nghiệp, TS Phan Đình Quyết, cho hay trường Đại học Thương mại đã đẩy mạnh các chương trình tiên tiến, song bằng, định hướng nghề nghiệp quốc tế (IPOP). Sinh viên các chương trình này được đi thực tập ngay từ năm thứ hai để tăng khả năng thực chiến. Ngoài ra, 30% môn học được dạy bằng tiếng Anh để sinh viên nâng cao khả năng ngoại ngữ, tiếp cận cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế,

Tham dự sự kiện, Mai Huyền Trang, sinh viên năm thứ ba ngành Marketing, tìm hiểu về nhu cầu, yêu cầu và mức lương mà doanh nghiệp đưa ra. Nữ sinh hiểu cần bổ sung kiến thức nền của lĩnh vực để tăng cơ hội được nhận.

Kinh doanh - Quản lý hiện là nhóm ngành học "hot" nhất. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 681.000 sinh viên nhập học đại học năm 2025, hơn 146.000 em chọn nhóm ngành này, tức cứ 5 thí sinh thì một em chọn.

Thanh Hằng