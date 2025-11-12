Học bổng toàn phần cho 10 sinh viên Bhutan theo học ngành y tại Việt Nam

Hà NộiTập đoàn T&T Group trao 10 suất học bổng toàn phần cho nhóm sinh viên Bhutan đầu tiên theo học Đại học Y Hà Nội.

Ngày 11/11, lãnh đạo Tập đoàn T&T trao tặng 10 suất học bổng toàn phần cho các sinh viên Bhutan theo học tại Đại học Y Hà Nội nhân dịp doanh nghiệp này tham gia Quốc lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Đức Vua cha Jigme Singye Wangchuck, cha của Quốc vương Bhutan.

Lãnh đạo T&T Group trao 10 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Bhutan theo học tại Đại học Y Hà Nội. Ảnh: T&T Group

Đại diện doanh nghiệp cho biết, 10 suất học bổng toàn phần này góp phần xây dựng "cầu nối y khoa", ươm mầm thế hệ chuyên gia y tế tương lai, những người sẽ trực tiếp phục vụ nhân dân Bhutan trong tương lai. Đồng thời, các sinh viên sẽ trở thành những đại sứ văn hóa, cùng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

"Các suất học bổng toàn phần là cơ hội để tăng cường hợp tác và giao lưu nhân dân hai nước, qua đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia nói chung và tình bạn với Tập đoàn T&T Group nói riêng", Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển viết trong lá thư gửi Đức Quốc Vương Jigme Singye Wangchuck.

Đại diện Văn phòng Quốc vương Bhutan gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tập đoàn T&T Group, đồng thời, khẳng định hoạt động này sẽmở ra những chương mới trong mối quan hệ bền chặt giữa hai bên, hai quốc gia.

Trước khi trao học bổng, đoàn đã tham dự Đại lễ Cầu nguyện hòa bình thế giới theo lời mời của Quốc vương Bhutan.. Đây là sự kiện quy tụ nhiều nhà lãnh đạo tinh thần, học giả từ khắp thế giới Phật Giáo với mục tiêu đồng kiến tạo tương lai dựa trên nền tảng hòa bình và hạnh phúc.

Đại lễ cầu nguyện hoà bình thế giới tại Bhutan. Ảnh: T&T Group

Xuất hiện trong sự kiện trọng đại với tư cách khách mời, tập đoàn này góp tiếng nói trách nhiệm vào các giá trị chung của thời đại: hòa bình, hạnh phúc và phát triển bền vững. Chuyến thăm cũng là nền tảng để T&T thúc đẩy những chương trình mang ý nghĩa xã hội dài hạn, từ giáo dục, y tế đến kết nối văn hóa.

Trước đó, hồi tháng 8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema, Đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đã tới thăm Tập đoàn T&T Group.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cùng Hoàng hậu (thứ 8, 9 từ trái sang) trong chuyến thăm, làm việc tại Tập đoàn T&T Group tháng 8. Ảnh: T&T Group

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển bày tỏ mong muốn thiết lập các hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Bhutan trong một số lĩnh vực đang là thế mạnh của nước này và T&T Group như du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hàng không, tài sản số... Sở hữu tiềm lực và kinh nghiệm đa ngành, tập đoàn và Ngân hàng SHB có đủ năng lực để tham gia, triển khai các lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước.

Nhật Lệ