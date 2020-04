Học bổng 'Công dân toàn cầu' tại Canada

Hạn nộp học bổng trước ngày 8/5. Đây là cơ hội cho học sinh vì rất ít Sở giáo dục công lập của Canada cấp học bổng trung học cho du học sinh. Để nhận học bổng, học sinh cần hoàn thành những yêu cầu như sau:

- Nộp bảng điểm hai năm gần nhất.

- Ghi danh vào học tại Sở Giáo dục Greater Victoria

- Nộp bài luận khoảng 500 từ, trả lời một trong hai câu hỏi: "What does global citizenship mean to you?" hoặc "How will your study-abroad experience help you develop intercultural competency?"

Liên hệ Văn phòng Tư vấn Du học AIT để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn cụ thể cách nộp học bổng "Global Citizenship Scholarship".

Sở Giáo dục Greater Victoria tọa lạc tại thành phố Victoria, thủ phủ của tỉnh bang British Columbia. Sở gồm 27 trường tiểu học, 10 trường trung học cơ sở và 7 trường trung học phổ thông, với hơn 20.000 học sinh và hơn 1.000 học sinh quốc tế.

Sở Giáo dục Greater Victoria có chương trình homestay do chính Sở quản lý, có đội ngũ hỗ trợ sinh viên quốc tế đông và toàn diện, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa du học sinh và gia đình.

Khi làm hồ sơ du học qua Văn phòng Tư vấn Du học AIT, học sinh sẽ được miễn giảm 750 CAD do AIT là đối tác chiến lược và uy tín của Sở Giáo dục Greater Victoria. AIT cũng miễn phí dịch vụ làm hồ sơ xin visa du học cho học sinh.

Văn phòng Tư vấn Du học AIT

Đội ngũ chuyên gia tư vấn tại AIT.

AIT là đơn vị đại diện cho hơn 300 trường tại Canada, và cũng là một trong số ít đơn vị có tỷ lệ đạt visa Canada lên đến 90% những năm gần đây.

Cô Vũ Như Quỳnh, đại diện Văn phòng Tư vấn Du học AIT tại Canada là chuyên gia Tư vấn Di trú Canada - Thành viên Chính thức Hội đồng Luật Di Trú Canada chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ du học sinh của AIT tại Canada, là một lợi thế quan trọng với học sinh mới đi du học và mong muốn ở lại làm việc dài hạn tại Canada.