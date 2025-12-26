Hoạt động giới mê xe mong chờ tại Vietnam Mobility Show 2025

Không chỉ trưng bày xe đơn thuần, Vietnam Mobility Show 2025 trở thành "sân chơi" cho cộng đồng yêu xe, mê tốc độ tại Việt Nam.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) do VnExpress tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Không gian ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2, sẽ thỏa mãn sự quan tâm từ cả người tiêu dùng phổ thông lẫn giới đam mê xe.

Với phần lớn khách tham quan, cơ hội cầm lái trực tiếp vẫn là yếu tố hấp dẫn và được mong chờ nhất. Vietnam Mobility Show 2025 dự kiến có khoảng 60 mẫu xe sẵn sàng cho khách trải nghiệm, trên hai dạng đường mô phỏng gồm sa hình tốc độ cao và đường trường. Đây là điều hiếm có với một triển lãm tại Việt Nam, khi người dùng không chỉ "xem xe" mà còn được cảm nhận rõ ràng khả năng vận hành, độ êm ái, cách xe tăng tốc, phanh và xử lý trong các tình huống thực tế.

Trình diễn Drift ôtô Các màn trình diễn drift tại khu Motorsport. Video: Huy Mạnh

Danh sách các hãng xe tham gia trưng bày và lái thử trải dài từ phổ thông đến cao cấp, gồm VinFast, Subaru, Mitsubishi, Dongfeng, Skoda, Honda, Suzuki, Lynk & Co, Geely, Volkswagen, Omoda, Hyundai và Ford. Đáng chú ý, VinFast và Honda mang đến cả ôtô lẫn xe máy điện, đáp ứng xu hướng di chuyển xanh đang được người dùng Việt quan tâm. Với những khách hàng đang trong giai đoạn cân nhắc mua xe, đây là cơ hội để có thể so sánh trực tiếp nhiều mẫu xe khác nhau trong cùng một không gian, thay vì phải di chuyển tới từng đại lý riêng lẻ.

Bên cạnh các mẫu xe thương mại, Vietnam Mobility Show 2025 còn khiến người xem háo hức bởi sự xuất hiện của những cái tên mang tính biểu tượng và cá tính độc đáo trong đó, BMW Isetta - mẫu xe siêu nhỏ đặc biệt độc nhất tại Việt Nam thu hút sự tò mò của cả người trẻ lẫn những người yêu xe cổ. Isetta có nguồn gốc từ Italy, được BMW mua bản quyền và thiết kế lại và trở thành mẫu xe cứu tinh ở thời hậu chiến.

Ở chiều ngược lại, Lạc Hồng 900 LX - mẫu xe được định vị hạng sang đầu tiên của Việt Nam, khai sinh từ những nét văn hóa bản địa, các chi tiết đều mang dấu ấn của nền văn minh Đông Sơn lâu đời, ý chí hướng về cội nguồn. Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn này sẽ được hãng trưng bày và giới thiệu chi tiết đến công chúng về quá trình nghiên cứu, phát triển, cũng như những ý niệm mà hãng muốn gửi gắm vào dòng xe cao cấp này. Không gian trưng bày mẫu những mẫu xe đặc biệt này hứa hẹn trở thành điểm check-in độc đáo tại sự kiện.

Một trong những điểm mới và được kỳ vọng tại triển lãm năm nay là Dàn xe hiệu suất cao và "bữa tiệc" Motorsport. Khoảng 200 mẫu xe thể thao, xe hiệu suất cao và xe cá nhân hóa sẽ tụ hội, tạo nên một không gian đậm chất tốc độ và đam mê. Đây không chỉ là nơi để ngắm nhìn những chiếc xe mạnh mẽ, hầm hố, mà còn là dịp để người yêu xe giao lưu, chia sẻ câu chuyện chơi xe cùng chính các chủ xe. Điểm đặc biệt là khu Motorsport không dừng ở trưng bày, khách tham quan còn được thưởng thức các màn biểu diễn drift, gymkhana, mang đến không khí sôi động hiếm thấy tại các triển lãm xe trước đây. Với nhiều người có thể đây chính là "linh hồn" của Vietnam Mobility Show 2025 – nơi cảm xúc được đẩy lên cao nhất.

Không chỉ tập trung vào xe mới, triển lãm năm nay còn dành nhiều không gian cho Car Care – khu vực chăm sóc, bảo dưỡng xe. Đây là nơi các chủ xe có thể tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ làm đẹp, bảo vệ xe, từ chăm sóc ngoại thất, nội thất đến phụ kiện nâng cấp. Với xu hướng cá nhân hóa ngày càng mạnh, khu vực này được dự đoán sẽ thu hút đông đảo khách tham quan.

Song song đó, Car Community đóng vai trò là không gian kết nối cộng đồng. Tại đây diễn ra các hoạt động của câu lạc bộ xe, chương trình giao lưu giữa người dùng và hãng, cũng như những buổi tập huấn kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn trên xe dành cho trẻ em – một nội dung mang tính giáo dục và an toàn cao. Ngoài ra, các workshop sáng tạo như làm nước hoa ôtô cũng giúp trải nghiệm triển lãm trở nên nhẹ nhàng, thân thiện hơn với các gia đình.

Vietnam Mobility Show 2025 không còn là nơi "đi xem cho biết", mà là sự kiện trải nghiệm toàn diện: xem - lái - cảm - học - giao lưu. Sự kết hợp giữa xe thương mại, xe độc lạ, xe hiệu suất cao cùng hàng loạt hoạt động bên lề không chỉ thỏa mãn đam mê của người yêu xe, mà còn góp phần định hình cách người Việt tiếp cận và lựa chọn phương tiện trong tương lai.

Vietnam Mobility Show 2025 dự kiến sẽ đón 50.000 lượt khách trải nghiệm trong các ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

>> Đăng ký tham gia triển lãm, vào cửa tự do

Nguyên Vũ