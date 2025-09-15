Hoàng tử Harry không ân hận về cuốn hồi ký

Harry bảo vệ cuốn hồi ký "Spare", khẳng định bản thân không hề hối hận sau khi cuốn sách được xuất bản hơn hai năm trước.

"Tôi không nghĩ rằng mình đã 'vạch áo cho người xem lưng'. Tôi đã truyền tải những thông điệp khó khăn, nhưng tôi đã làm theo cách tốt nhất có thể. Lương tâm tôi cảm thấy thanh thản", Harry nói ngày 14/9, bảo vệ cuốn hồi ký Spare xuất bản năm 2023.

Harry khẳng định cuốn hồi ký của bản thân "không nhằm mục đích trả thù" mà là trách nhiệm phải nói ra.

"Tôi biết việc bản thân lên tiếng gây ảnh hưởng một số người. Còn về cuốn sách ư? Đó là cách tôi đính chính cho những câu chuyện đã có sẵn", Harry nói thêm.

Hoàng tử Harry tại London, Anh, hôm 10/9. Ảnh: AP

Cuốn hồi ký Spare của Harry bán được 400.000 bản dạng bìa cứng, sách điện tử và sách nói ngay ngày ra mắt hồi tháng 1/2023, trở thành cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất lịch sử trong ngày đầu phát hành tại Anh.

Trong hồi ký, Harry kể rất nhiều chuyện chưa được công bố về hoàng gia, thậm chí đề cập những bất hòa với các thành viên trong gia đình. Harry cho biết từng bị anh trai đánh khi tranh cãi về Meghan. William chỉ trích Meghan là kẻ "khó chịu", "thô lỗ", "tự cao tự đại, hung hăng", khiến Harry tức giận, chỉ trích William đang lặp lại những gì báo chí đã viết về cô.

Sau khi Spare được xuất bản, mối quan hệ vốn không tốt đẹp giữa Harry và hoàng gia Anh càng trở nên căng thẳng hơn. Harry gần đây bày tỏ mong muốn hòa giải với Vua cha Charles III, vì lo "không biết ông còn sống được bao lâu". Harry tháng này gặp lại cha sau gần hai năm xa cách và bất đồng, làm dấy lên suy đoán rằng rạn nứt gia đình có thể sớm được hàn gắn.

Ngọc Ánh (Theo AFP)