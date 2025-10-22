Hoang mang vì chương trình bác sĩ Việt – Đức dừng đột ngột

Đóng học phí hơn 200 triệu mỗi năm, nhiều sinh viên sốc khi chương trình liên kết đào tạo bác sĩ giữa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và đối tác ở Đức dừng đột ngột.

Chiều 22/10, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức đối thoại với phụ huynh, sinh viên theo học chương trình đào tạo bác sĩ Việt - Đức, sau khi phía Đại học Johannes Gutenberg Mainz chấm dứt hợp tác.

Đại diện khóa 2023 và 2024, em Thái Chánh Đạt, nói những ngày qua sinh viên và gia đình lo lắng, hoang mang vì thay đổi đường đột này.

"Được học tập tại Mainz nói riêng và Đức nói chung là giấc mơ rất lớn với những sinh viên đã chọn chương trình này. Tất cả chúng em đã đầu tư, cố gắng từng ngày, kết quả được thể hiện trong kỳ thi M1 vừa qua", Đạt nói. Đây là một trong ba bậc của kỳ thi y khoa cấp quốc gia ở Đức, do Viện Khảo thí Quốc gia về Y dược (IMPP) phụ trách.

Đạt cho hay 65 sinh viên của hai khóa này đã gửi tâm thư đến Đại học Johannes Gutenberg Mainz, bày tỏ mong mỏi được hoàn thành chương trình theo lộ trình ban đầu.

Bà Phan Thị Diễm, phụ huynh sinh viên khóa 2023, kể bà và nhiều phụ huynh như ngồi đống lửa khi biết tin. Nguyện vọng lớn nhất của họ lúc này là nhà trường tìm phương án cho con em được hoàn thành chương trình.

"Con em chúng tôi đã từ bỏ nhiều cơ hội để đến với chương trình y Việt – Đức, nếu bị ngừng thì người thiệt thòi nhất là sinh viên", bà Diễm bày tỏ.

Chương trình liên kết y khoa Việt - Đức được triển khai từ năm 2013, nhằm đào tạo bác sĩ theo chuẩn Đức với thời gian 6,3 năm. Điều kiện là sinh viên đỗ ngành Y khoa của trường, trình độ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên. Trong 5 năm đầu, sinh viên học ở Việt Nam với học phí 115 triệu đồng mỗi học kỳ, còn lại thực hành tại các bệnh viện Đức.

Sinh viên được giảng dạy bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Đức. Nếu hoàn thành chương trình và vượt qua 3 kỳ thi y khoa cấp quốc gia ở Đức (M1, M2, M3), họ được cấp bằng hai bằng bác sĩ đa khoa, của hai trường. Hiện, đây là chương trình duy nhất ở Việt Nam, sinh viên sau tốt nghiệp được cấp chứng chỉ hành nghề Y tại Đức.

Sinh viên theo chương trình bác sĩ Việt - Đức tại buổi đối thoại, chiều 22/10. Ảnh: Lệ Nguyễn

PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết chương trình bị ngừng đột ngột vì các kỳ thi y khoa cấp quốc gia của Đức thay đổi. Cụ thể, IMPP quyết định không cung cấp đề thi M2 ra ngoài lãnh thổ Đức từ năm 2027, đồng thời rà soát, cắt giảm ngân sách chương trình đào tạo liên kết của các đại học công lập.

"Chương trình bị ngừng do nguyên nhân khách quan từ phía đối tác. Đây là việc rất khó khăn vì là tâm huyết qua nhiều thế hệ lãnh đạo nhà trường và thành phố rất quan tâm, tạo điều kiện", ông Thoại nói.

PGS.TS Thoại cho biết trường đã chuyển 14 sinh viên khóa 2025 sang chương trình y đa khoa thông thường và sẽ hoàn lại học phí chênh lệch. Với nhóm bị ảnh hưởng là khóa 2023, 2024, trường đang làm việc với Đại học Johannes Gutenberg Mainz để các em được hoàn thành chương trình, theo 3 phương án.

Phương án đầu, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tiếp tục đàm phán với đối tác ở Đức để xây dựng chương trình đào tạo mới, phù hợp với cải cách của IMPP.

Phương án 2 là trường sẽ thương thảo với IMPP để tiếp tục cung cấp đề thi M2 ra ngoài lãnh thổ Đức cho đến năm 2030, tức khi kết thúc chương trình khóa 2023, 2024.

Nếu không được, phương án 3 đưa sinh viên sang Đức để thi M2. Tuy nhiên, điều kiện là họ phải đạt chứng chỉ C1 tiếng Đức (bậc 5/6), hoàn thiện các môn học. Việc này vốn nằm trong yêu cầu ban đầu, ở năm thứ 5, trước khi sinh viên sang Đức thực hành lâm sàng.

"Chúng tôi cam kết làm hết sức mình để sinh viên được hoàn thành chương trình một cách suôn sẻ", ông nói. "Các em cũng cần cố gắng, để sau 5 năm phải có chứng chỉ tiếng Đức C1 hoặc tương đương thì trường sẽ tạo điều kiện để gửi đơn đi các trường đào tạo y khoa của Đức, không riêng gì Mainz".

Phụ huynh nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Lệ Nguyễn

Tuy nhiên, một phụ huynh khóa 2023 đánh giá cả ba giải pháp đều mông lung. Bà yêu cầu nhà trường đưa ra thông tin chắc chắn, rằng liệu khóa 2023, 2024 có được tiếp tục theo học chương trình hay không.

"Ngày tuyển sinh, trường cam kết M1, M2 được thi ở Việt Nam. Bây giờ trường nói sẽ đưa các em sang Đức thi M2 nhưng không biết phía Đức có chấp nhận không, có được thi không chưa kể chi phí đi lại, ăn ở như thế nào? Cả 3 giải pháp đều khó, bao giờ các thầy thỏa thuận được với phía Đức", phụ huynh nói.

Ông Thoại cho hay trong thỏa thuận hợp tác, các bên cam kết khi ngừng chương trình vẫn sẽ giải quyết cho những sinh viên đang học được hoàn thành chương trình. Đây là căn cứ pháp lý để trường làm việc với phía Đức, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.

"Do đó, chắc chắn chương trình học với khóa 2023, 2024 không thay đổi, chỉ riêng việc thi M2 thì cần tìm phương án ổn thỏa nhất", ông Thoại nói.

Lệ Nguyễn