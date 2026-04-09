Hoang Huy New City áp dụng chính sách 0% lãi suất trong 3 năm

Hoang Huy Group triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong ba năm cho phân khu shophouse Sky Light, dự án Hoang Huy New City, Hải Phòng.

Theo chính sách mới công bố, người mua trả trước 30% giá trị sản phẩm để nhận nhà và đứng tên sở hữu. Số tiền còn lại được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 3 năm.

Chủ đầu tư đồng thời đưa ra các phương án giãn tiến độ thanh toán theo gói 18, 24, 30, 36 tháng với mức chiết khấu lần lượt 11%, 8%, 5,5% và 3,5%. Ngoài ra, người mua được tặng xe Mazda trị giá khoảng 500 triệu đồng, gói quà 300 triệu đồng dành cho khách VIP và 5 chỉ vàng. Các ưu đãi này có thể trừ trực tiếp vào giá bán.

Bên cạnh đó, khách hàng mua thêm sản phẩm sẽ được chiết khấu tiếp 10%. Trường hợp không sử dụng vốn vay, thanh toán theo tiến độ, người mua hưởng ưu đãi khoảng 14%.

Phối cảnh phân khu shophouse Sky Light tại dự án Hoang Huy New City. Ảnh: Hoang Huy

Phân khu Sky Light gồm các dãy shophouse nằm trên trục đường rộng khoảng 10 m trong khu đô thị Hoang Huy New City. Khu vực này liền kề các tuyến phố đi bộ và không gian lễ hội, được định hướng phát triển hoạt động thương mại và kinh tế ban đêm tại Thủy Nguyên.

Xung quanh phân khu còn có các tòa chung cư. Theo chủ đầu tư, khi các chung cư đi vào vận hành, nhu cầu tiêu dùng như ăn uống, mua sắm và dịch vụ cá nhân có thể gia tăng, hỗ trợ khả năng khai thác của dãy shophouse.

Chủ sở hữu có thể khai thác linh hoạt công năng với tầng dưới phục vụ kinh doanh, tầng trên làm văn phòng hoặc không gian ở. Lợi thế vị trí mặt phố trung tâm cùng nguồn khách từ khu chung cư lân cận góp phần hỗ trợ hoạt động khai thác và khả năng giao dịch.

Tiến độ phân khu tại dự án. Ảnh: Hoang Huy

Sky Light đang được hoàn thiện, dự kiến bàn giao một phần cùng các tiện ích trong quý II và III năm nay.

Dự án Hoang Huy New City do Bất động sản CRV và Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy - hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hoang Huy Group, làm chủ đầu tư. Dự án sở hữu mặt tiền đường Đỗ Mười, phường Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vị trí này cho phép cư dân kết nối thuận tiện tới trung tâm cũ của thành phố cảng nhờ cầu Hoàng Văn Thụ, kết nối khu vực Hải Dương nhờ tuyến quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Từ khu đô thị, dân cư cũng di chuyển nhanh đến Quảng Ninh qua cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, cầu Bến Rừng và kết nối Bắc Giang qua quốc lộ 37.

Song Anh