Hoàng Đức: 'Cầu thủ Việt Nam nhỏ, nhưng xoay trở nhanh'

Hà NộiTheo tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, tinh thần và sự nhanh nhẹn là những vũ khí tốt nhất của tuyển Việt Nam khi đối đầu Australia tại vòng loại World Cup 2022.

* Việt Nam - Australia: 19h thứ Ba 7/9, trên VnExpress.

"Australia là đội bóng hàng đầu châu Á. Gặp họ, chúng tôi sẽ cố thể hiện hết tinh thần chiến đấu, đồng thời tuân thủ đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra", Nguyễn Hoàng Đức nói trong buổi họp báo chiều nay 6/9.

Australia dự bốn kỳ World Cup gần nhất. Ở vòng loại lần này, họ còn được đánh giá cao, nhờ đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu như Mathew Ryan (Real Sociedad, Tây Ban Nha), Harry Souttar (Stoke City, Anh), Tom Rogic (Celtic, Scotland)... Australia cũng khởi đầu ấn tượng tại bảng B giai đoạn cuối vòng loại hôm 2/9, khi đè bẹp Trung Quốc 3-0.

Nguyễn Hoàng Đức họp báo cùng HLV Park Hang-seo tại Hà Nội chiều 6/9. Ảnh: VFF

Trong khi đó đây mới là lần đầu tiên tuyển Việt Nam được dự vòng loại cuối một kỳ World Cup. Đội thua ngược 1-3 trong trận ra quân với Saudi Arabia, đồng thời mất hàng loạt trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Trần Minh Vương vì chấn thương, và Đỗ Duy Mạnh vì thẻ phạt.

"So về thể hình, cầu thủ Việt Nam nhỏ, nhưng chúng tôi có thể xoay trở nhanh nhẹn hơn so với những cầu thủ cao to. Toàn đội sẽ cố gắng thể hiện hết năng lực cá nhân cũng như tinh thần trong trận đấu với Australia", Hoàng Đức trả lời khi được hỏi về điểm tựa của Việt Nam trong trận đấu với Australia.

Australia mạnh vượt trội, nên nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ bị dồn ép liên tục trong trận đấu trên sân Mỹ Đình. "Đối phương thuộc top 5 châu Á, nên hàng thủ Việt Nam sẽ rất vất vả. Tiền vệ chúng tôi sẽ phải nỗ lực hỗ trợ phòng ngự. Ban huấn luyện đã đưa ra nhiều phương án cụ thể cho tuyến giữa để áp dụng lúc vào trận", Hoàng Đức nói thêm.

Điểm tựa cho tuyển Việt Nam là sân Mỹ Đình, nơi đội đã bất bại 17 trận gần nhất. Chính tại nơi đây lứa Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh...từng đánh bại Australia 1-0 tại trong trận đấu tại giải U19 Đông Nam Á, vào ngày 5/9/2014. Cũng ở cấp độ trẻ, Việt Nam từng thắng Australia 1-0 tại vòng bảng giải vô địch U23 châu Á 2018, nhờ bàn duy nhất của Quang Hải.

Lâm Thoả