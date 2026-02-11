Tôi chỉ nhận được chai nước suối dù chuyến bay bị delay gần 5 tiếng

Chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 20h, nhưng 1h sáng hôm sau mới cất cánh. Suốt thời gian ấy, tôi phải tự xoay xở.

Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Bộ Xây dựng về việc hãng hàng không phải hoàn vé cho khách nếu chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, thay vì 5 giờ như hiện hành. Với những ai từng rơi vào cảnh chờ đợi mòn mỏi ở sân bay, mới thấy 3 giờ đã là quá dài, chứ chưa nói đến 5 giờ.

Tôi từng có một trải nghiệm mà đến giờ vẫn nhớ rõ. Chuyến bay của tôi dự kiến khởi hành lúc 20h. Đến giờ, bảng điện tử thông báo "delay 30 phút", rồi 1 tiếng, rồi 2 tiếng. Cứ mỗi lần chậm thêm, chúng tôi lại được thông báo ngắn gọn: "Do lý do kỹ thuật" hoặc "do điều kiện khai thác". Không có mốc thời gian cụ thể, không có lời xin lỗi rõ ràng, càng không có phương án hỗ trợ thỏa đáng.

Cuối cùng, chuyến bay cất cánh lúc gần 1h sáng hôm sau. Tức là chúng tôi bị giữ lại sân bay gần 5 tiếng. Trong suốt khoảng thời gian đó, ngoài một chai nước lọc được phát, hành khách gần như phải tự xoay xở. Người già nằm vật ra ghế, trẻ nhỏ quấy khóc, nhiều người phải gọi điện hoãn công việc. Thiệt hại không chỉ là thời gian, mà còn là công việc và sức khỏe.

Trong hoàn cảnh ấy, nếu quy định yêu cầu hoàn vé khi chậm từ 3 giờ, tôi tin các hãng sẽ có trách nhiệm hơn trong việc vận hành và thông tin minh bạch. Ít nhất, hành khách có thêm một lựa chọn: tiếp tục chờ hoặc nhận lại tiền để chủ động sắp xếp phương án khác. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, việc phục vụ ăn, uống hoặc phát voucher tương đương cũng là yêu cầu tối thiểu. Hành khách đã trả tiền cho một dịch vụ đúng giờ, họ không thể bị bỏ mặc hàng giờ liền chỉ với một lời giải thích qua loa.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng cần quy định rõ hình thức hoàn trả vé. Hiện nay, nhiều hãng chỉ hoàn dưới dạng tín dụng du lịch có thời hạn, buộc khách phải sử dụng cho lần bay sau với chính hãng đó. Tôi từng rơi vào tình huống này. Sau khi hãng lùi lịch bay khiến tôi lỡ mất công việc, tôi quyết định hoàn vé. Nhưng thay vì nhận lại tiền, tôi chỉ được cấp một voucher có thời hạn khoảng 6 tháng.

Số tiền ấy nằm im trong tài khoản của hãng, không thể rút ra, không thể chuyển nhượng, và nếu quá thời hạn sẽ mất hiệu lực. Tôi không có nhu cầu bay tiếp trong khoảng thời gian đó, đồng nghĩa với việc tiền của mình bị "giam" mà không có lựa chọn nào khác. Điều này, theo tôi, là thiếu công bằng. Khi dịch vụ không được cung cấp đúng cam kết, hành khách phải có quyền nhận lại tiền trực tiếp qua tài khoản đã thanh toán.

Hàng không là ngành dịch vụ đặc thù, chịu nhiều yếu tố khách quan. Nhưng chính vì vậy, càng cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi khách hàng rõ ràng, minh bạch. Quy định hoàn vé từ 3 giờ chậm chuyến và cho phép hoàn tiền trực tiếp không chỉ tạo áp lực để hãng nâng cao chất lượng, mà còn khôi phục niềm tin của hành khách. Với tôi, đó không phải là đòi hỏi quá đáng, mà là quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

