Hoàn tục sau 10 năm đi tu, bố kiện con gái đòi tiền cấp dưỡng

Trung QuốcÔng Tạ để lại nhà và 500.000 nhân dân tệ cho con gái rồi lên núi tu hành, giờ hoàn tục vì không chịu được giới luật nghiêm ngặt, đòi con trả 200.000 nhân dân tệ tiền cấp dưỡng.

The Paper đưa tin ngày 9/8, TAND Tối cao đã công bố phán quyết của vụ kiện trên trang web chính thức. Theo đó, TAND quận Từ Hối (Thượng Hải) đã bác toàn bộ yêu cầu trong đơn kiện của ông Tạ.

Trong đơn, ông Tạ 54 tuổi, cho biết vào tháng 2/2010, do áp lực công việc khiến tinh thần căng thẳng quá mức đã xin nghỉ phép không lương tại công ty, lên núi tu hành Phật pháp. Tháng 6/2014, ông Tạ chấm dứt hợp đồng với công ty để chuyên tâm tu tập. Không thể hiểu quyết định của chồng, vợ ông ly hôn, đôi bên làm thủ tục ngay trong tháng 6.

Khi thỏa thuận phân chia tài sản chung, ông Tạ lấy phần của mình là một căn nhà rộng 99 m2 (trị giá khoảng 2,25 triệu nhân dân tệ) tặng cho con gái khi đó 17 tuổi là Tạ Mai. Ông cũng đưa thêm cho vợ 150.000 nhân dân tệ coi như bồi thường.

Ông Tạ cho biết còn được nhận hơn 500.000 nhân dân tệ sau khi ly hôn, nhưng đã tiêu hết trong 10 năm đi khắp nơi tu hành. Ông không chịu được giới luật nghiêm ngặt và sau đó lựa chọn hoàn tục.

Ông Tạ nói tuổi đã cao, không còn khả năng lao động, không thể kiếm tiền nên cần con gái chu cấp. Tháng 6/2023, khi ông yêu cầu con gái cấp dưỡng hàng tháng 1.000 nhân dân tệ, Mai phớt lờ suốt một năm rưỡi.

Tháng 11/2024, ông Tạ nhận được 640.000 nhân dân tệ từ cha mẹ và chị gái, sau đó đầu tư vào cổ phiếu. Hiện số tiền còn lại khoảng 550.000 nhân dân tệ.

Ông Tạ cho biết mỗi tháng mất 1.500 nhân dân tệ tiền thuê nhà và khoảng 2.000 nhân dân tệ sinh hoạt phí. Ông không có việc làm hay thu nhập, nhưng số tiền tiết kiệm hiện có đủ trang trải cuộc sống.

Xét đến mối quan hệ không tốt đẹp với vợ cũ và con gái, ông tin rằng việc yêu cầu cấp dưỡng hàng tháng sẽ rất bất tiện nên mong con thanh toán một lần 200.000 nhân dân tệ (khoảng 730 triệu đồng).

Bị đơn là Tạ Mai không đồng ý với yêu cầu của bố.

Mai lập luận rằng việc phân chia tài sản khi bố mẹ cô ly hôn không liên quan đến vụ kiện này. Ông Tạ cũng cần thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng tương ứng với tư cách là người cha. Mặt khác, điều kiện tiên quyết để trả tiền cấp dưỡng là người được cấp dưỡng đã mất khả năng lao động. Trong trường hợp này, ông Tạ không mất khả năng lao động, chỉ ngừng làm việc để tu tập.

Mai nói mới bắt đầu đi làm vào năm 2021, lương trước thuế khoảng 10.000 nhân dân tệ, sau khi trừ chi phí thì chỉ đủ duy trì cuộc sống cơ bản nên không có khả năng trả một lần 200.000 nhân dân tệ. Nhưng vì nguyên đơn là cha ruột, cô sẵn lòng trả một khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng cho ông Tạ trong khả năng.

Nhưng sau đó, Mai nộp đơn bày tỏ bị ông Tạ công kích bằng lời nói trước và sau phiên tòa nên không muốn trả tiền cấp dưỡng hàng tháng.

Theo TAND quận Từ Hối, cha mẹ không có khả năng lao động hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống có quyền yêu cầu con cái đã trưởng thành thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Tranh chấp trong vụ kiện này tập trung vào việc liệu ông Tạ có quyền yêu cầu Mai cấp dưỡng hay không. Tòa cho rằng ông Tạ hiện không mất khả năng lao động, không mắc bệnh nặng, tình hình tài chính không ở mức khó khăn bởi vẫn còn số tiền tiết kiệm khoảng 550.000 nhân dân tệ.

Theo tòa án, khả năng tài chính, mức sống và tình trạng sức khỏe hiện tại của ông Tạ không phù hợp yêu cầu cần được cấp dưỡng. Do đó, tòa sơ thẩm ra phán quyết bác toàn bộ yêu cầu. Ông Tạ phải chịu 80 nhân dân tệ án phí.

Tuệ Anh