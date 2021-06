Hoàn thành 100 cuộc đua Ironman trong 100 ngày

James Lawrence (Mỹ) mỗi ngày bơi 3,8km, đạp xe 180km, chạy 42km và thực hiện liên tục trong 100 ngày.

Lawrence là một chàng cao bồi sống ở bang Utah. Anh quyết định thực hiện thử thách có phần điên rồ này từ gần 4 tháng trước. Mỗi ngày Lawrence sẽ hoàn thành một cuộc đua Ironman 140.6 dặm, gồm bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy 42km.

Cuộc đua thứ 100 được Lawrence thực hiện tại trường trung học Timpanogos ở Orem, Utah. Anh chốt lại "Thử thách Conquer 100" ấn tượng của mình trong sự tán thưởng của nhiều người. Đây là kỷ lục thứ hai ở bộ môn triathlon của James Lawrence khi trước đó vào năm 2015, anh đã hoàn thành 50 Ironman 140.6 trong 50 ngày liên tiếp tại 50 bang của nước Mỹ.

James Lawrence trong một lần chạy. Ảnh: abc4.

Lawrence luyện tập triathlon từ năm 2010. Khi đó anh đã hoàn thành 22 cuộc đua tương tự trong vòng 33 tuần. Đến năm 2012, anh nâng mức giới hạn lên 30 cuộc đua trong vòng một năm.

Năm 2015, Lawrence quyết định tăng độ khó với "Thử thách 50/50/50", tức là thực hiện 50 cuộc đua Ironman 140.6 liên tục trong 50 ngày tại 50 bang khác nhau. Anh xuất bản cuốn sách "Iron Cowboy - Redefine the Impossible", tạm dịch "Chàng cao bồi thép định nghĩa sự không tưởng" và bộ phim tài liệu "Iron Cowboy - the story of the 50-50-50", tạm dịch "Chàng cao bồi thép - Câu chuyện 50-50-50".

Chàng cao bồi 45 tuổi đã nỗ lực rất nhiều, vật lộn với chấn thương ống chân để có thể hoàn thành thử thách này. Anh phải sử dụng một phụ kiện hỗ trợ nẹp chân và hoàn thành cuộc chạy marathon cuối cùng trong chuỗi 3 môn phối hợp bằng cách đi bộ.

"Tôi không thể tin mình đứng ở đây lúc này. Có người hỏi tôi làm việc này thì được gì. Với tôi, đó là vì cộng đồng, tình bạn, những nụ cười. Hãy xem mọi người đã hưởng ứng thế nào", James Lawrence nói.

Nhiều ngưởi ủng hộ thử thách của anh. Ảnh: Matthew Norton, Iron Cowboy.

Những thử thách mà James Lawrence thực hiện cũng hứng chịu chỉ trích từ không ít người. Anh từng phải đạp xe trong nhà hoặc trên máy vào một số ngày thời tiết xấu. Dù vậy, anh vẫn được cộng đồng công nhận. Câu chuyện của Lawrence đã được đăng trên tạp chí Triathlon Magazine Canada và hiệu ứng từ thử thách đó đã giúp anh quyên góp được nhiều tiền từ thiện.

Lawrence nói mọi khoảnh khắc trong suốt 100 ngày qua với anh đều đặc biệt dù có lúc đau đỡn muốn bỏ cuộc. May mắn thay, Lawrence không trải qua kỷ lục này một mình. Anh có một đội gồm tám nhân viên hỗ trợ, bao gồm một huấn luyện viên, đối tác chạy bộ, huấn luyện viên thể thao, chuyên gia dinh dưỡng và nhà sinh lý học, cùng với vợ anh, Sunny.

"Mọi người đều có những khó khăn của riêng. Các bạn đã không đến đây nếu không biết thông cảm. Nếu việc này là dễ dàng thì đã chẳng ai quan tâm cả. Những ngày anh ấy vật lộn với đau đớn, là lúc các bạn cảm động. Nếu bạn làm việc gì đó khó khăn, bạn sẽ nhận được thành quả. Thứ làm bạn sợ hãi lại khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Đối mặt với khó khăn, thử thách, sẽ khiến bạn trở thành nhà vô địch", Sunny, vợ của Lawrence chia sẻ.

Thành Dương (theo abc4)