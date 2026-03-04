Hoài nghi về mức độ bảo vệ ở trung tâm tác chiến Mỹ bị Iran tập kích

Trung tâm tác chiến Mỹ tại Kuwait dường như không được bảo vệ đầy đủ khi Iran tập kích, dù Bộ trưởng Hegseth khẳng định nó đã được gia cố.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, hôm 2/3 cho biết 6 binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến dịch, nhưng không tiết lộ cụ thể vị trí và tình huống. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sau đó thừa nhận một "vũ khí mạnh" của Iran đã xuyên thủng lưới phòng không Mỹ và đánh trúng trung tâm tác chiến được gia cố ở Kuwait.

Dù vậy, CBS News dẫn lời ba quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên bày tỏ hoài nghi về tuyên bố rằng cơ sở trên đã được gia cố đầy đủ. Họ chỉ ra rằng cơ sở này thực chất chỉ là khu nhà di động được cải tạo thành không gian làm việc dạng văn phòng, kiểu bố trí phổ biến với căn cứ quân sự Mỹ ở nước ngoài.

Mỹ không kịp trở tay trong vụ tấn công khiến 6 binh sĩ thiệt mạng Khói bốc lên tại trung tâm tác chiến của Mỹ tại cảng Shuaiba, miền nam Kuwait, hôm 1/3. Video: CNN

Biện pháp gia cố duy nhất đối với khu nhà là các tường bê tông cốt thép hình chữ T. Chúng có chiều cao 2-4 m, được sử dụng để bảo vệ quân nhân khỏi sức ép và mảnh văng từ các vụ nổ do rocket hoặc đạn pháo gây ra. Tuy nhiên, biện pháp này không thể bảo vệ cơ sở khỏi đòn tập kích từ trên cao xuống.

Hai quan chức Mỹ tiết lộ vũ khí Iran đã đánh trúng phần chính giữa mái nhà. "Trước khi cuộc tấn công xảy ra, lực lượng tại đây đã tranh luận liệu có nên tiếp tục sử dụng trung tâm tác chiến này hay không, do có quá nhiều binh sĩ tập trung tại địa điểm không thể phòng thủ", một người cho hay.

Bộ trưởng Hegseth không nêu cụ thể Iran đã sử dụng vũ khí nào, song đánh giá sơ bộ cho thấy đây là cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát.

"Đòn tấn công diễn ra đột ngột, không có cảnh báo hay còi báo động, khiến binh sĩ không kịp sơ tán hoặc xuống hầm trú ẩn", nguồn tin của CNN cho hay.

Tường chữ T tại căn cứ Liberty ở Iraq hồi tháng 9/2005. Ảnh: US Army

Khu nhà vẫn cháy âm ỉ suốt nhiều giờ sau vụ tập kích. Trung tâm tác chiến bị lửa thiêu rụi, các bức tường bị sức ép vụ nổ hất văng ra ngoài. Ảnh vệ tinh thương mại chụp vào thời điểm đó cho thấy tòa nhà tại cảng bốc cháy, khói đen cuồn cuộn lên trời.

Hai nguồn tin của CBS kể rằng hệ thống cảnh báo vẫn hoạt động bình thường trong tuần trước khi xảy ra cuộc tấn công. Dù vậy, họ lưu ý rằng từng có một số trường hợp còi báo động chỉ vang lên khi UAV đã lọt vào trong khu vực được bảo vệ.

Cảng Shuaiba, nơi đặt trung tâm tác chiến của Mỹ, không có hệ thống phòng không C-RAM chuyên chống rocket, đạn pháo và UAV, dù tổ hợp này thường được Mỹ triển khai ở nhiều căn cứ tại Trung Đông. Lực lượng Kuwait có đặt vũ khí đánh chặn gần trung tâm tác chiến, song không rõ chúng có trực chiến khi đòn tập kích xảy ra không.

Đơn vị đóng tại trung tâm tác chiến đã đề nghị được cung cấp thêm nguồn lực để đối phó UAV, song chưa bao giờ nhận được. "Về cơ bản, chúng tôi hoàn toàn không có năng lực chống UAV", một người nói.

Trung tâm điều hành dã chiến của Mỹ tại Shuaiba trước và sau vụ tấn công hôm 1/3. Ảnh: Planet Labs

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Powell sau đó phủ nhận thông tin của CBS, khẳng định trung tâm tác chiến không phải "văn phòng tạm bợ", mà là cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt và gia cố bằng những bức tường cao khoảng hai mét.

"Mọi biện pháp có thể và ở tất cả cấp độ đã được thực hiện để bảo vệ binh sĩ. Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị trước cho cuộc xung đột và không ngừng tăng cường năng lực phòng thủ", quan chức trên nhấn mạnh.

Phạm Giang (Theo CBS News, CNN)