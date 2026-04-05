Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP HCM

Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm, được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, nơi có số lượng tăng ni nhiều nhất nước.

Quyết định được công bố trong ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Phật giáo TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra sáng 5/4 tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng). Đại hội có sự tham dự của khoảng 600 đại biểu, là sự kiện quan trọng của Phật giáo thành phố sau khi sáp nhập các ban trị sự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại Đại hội Đại biểu Phật giáo TP HCM, sáng 5/4. Ảnh: An Phương

Hòa thượng Thích Lệ Trang, tên khai sinh Lê Văn Giỏi, 68 tuổi, sinh tại Đồng Tháp, xuất gia khi 15 tuổi. Ông được đánh giá là giáo phẩm uy tín, nghiêm cẩn trong tu học và điều hành Phật sự. Trước đó, ông đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP HCM nhiệm kỳ 2022–2027 và tiếp tục giữ vai trò này sau khi tổ chức được sắp xếp, hợp nhất. Hiện ông cũng là Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2026–2031 có 105 vị, trong đó Ban thường trực 35 vị, 60 ủy viên và 10 dự khuyết. Đại hội cũng suy tôn 19 vị vào Ban Chứng minh và 4 vị vào Ban Cố vấn Giáo hội Phật giáo TP HCM.

Phát biểu tại đại hội, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hồi tưởng chặng đường hơn 40 năm hình thành và phát triển của Phật giáo TP HCM trên nhiều lĩnh vực. Đức Pháp chủ mong muốn tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực cho đất nước và sự phát triển của Phật giáo, xứng đáng với công lao của các thế hệ tiền nhân.

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc TP HCM Nguyễn Phước Lộc tin tưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đề cao kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vai trò cầu nối giữa Giáo hội với chính quyền, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường tín ngưỡng ổn định, lành mạnh.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM thành lập ngày 4/6/1982, đến nay trải qua 10 kỳ đại hội với bốn thế hệ lãnh đạo, gồm các Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Thích Thiện Hào, Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Lệ Trang. Từ ngày 1/7/2025, TP HCM có 11.985 tăng ni và 2.316 cơ sở tự viện, đông đảo nhất cả nước.

Hằng năm, Ban trị sự có nhiều đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc của TP HCM. Thông qua Ban Từ thiện xã hội cùng các ban chuyên môn, tăng ni và Phật tử, nhiều chương trình an sinh xã hội, từ thiện đã được triển khai với tổng kinh phí hơn 4.117 tỷ đồng.

Lê Tuyết