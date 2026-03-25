Hoa ngô đồng bung nở trong hoàng cung Huế

Cây ngô đồng nở rộ trong sân điện Thái Hoà, được nhiếp ảnh gia Nguyễn Phong, sống tại TP Huế ghi lại hôm 22/3.

Cây ngô đồng được ví là loài cây "vương giả chi hoa" - một trong 9 loài cây hoa được vua Minh Mạng cho khắc vào Cửu đỉnh tượng trưng vương quyền.

Trong văn hóa phương Đông, ngô đồng gắn với truyền thuyết về chim phượng hoàng. Tương truyền, phượng hoàng chỉ xuất hiện khi thiên hạ thái bình và chỉ đậu trên cây ngô đồng. Người xưa tin rằng nơi có ngô đồng là vùng đất lành, có thể dẫn phượng hoàng về mang lại điềm tốt và sự hưng thịnh.