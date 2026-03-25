Hoa ngô đồng bung nở trong hoàng cung Huế

Cây ngô đồng nở rộ trong sân điện Thái Hoà, được nhiếp ảnh gia Nguyễn Phong, sống tại TP Huế ghi lại hôm 22/3.
Cây ngô đồng được ví là loài cây "vương giả chi hoa" - một trong 9 loài cây hoa được vua Minh Mạng cho khắc vào Cửu đỉnh tượng trưng vương quyền.
Trong văn hóa phương Đông, ngô đồng gắn với truyền thuyết về chim phượng hoàng. Tương truyền, phượng hoàng chỉ xuất hiện khi thiên hạ thái bình và chỉ đậu trên cây ngô đồng. Người xưa tin rằng nơi có ngô đồng là vùng đất lành, có thể dẫn phượng hoàng về mang lại điềm tốt và sự hưng thịnh.
Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, vua Minh Mạng từng cho người sang Quảng Đông (Trung Quốc) đưa giống ngô đồng về trồng tại hai góc điện Cần Chánh. Sau đó, nhà vua tiếp tục sai lính mang cây lên các vùng núi tìm kiếm, nhân giống rồi đưa về trồng tại nhiều vị trí trong khu vực cung điện.
Khi được đưa về Huế, ngô đồng dần thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Khác với đặc tính nở hoa vào cuối thu tại Trung Quốc, loài cây này ở Huế lại rộ hoa vào thời điểm cuối xuân, đầu hè, tạo nên cảnh sắc khác biệt cho cố đô.
Sắc hoa tím hồng tô điểm cho biểu tượng rồng bằng sành sứ đắp nổi trên các công trình ở hoàng cung.
Một góc ngô đồng nở rộ bên cạnh Thế Tổ Miếu - nơi thờ 10 vị vua triều Nguyễn cùng các bậc công thần.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Phong cho biết hoa ngô đồng ở Huế thường nở từ cuối tháng 3 đến khoảng tháng 4. Tuy nhiên, tiết trời năm nay ấm áp nên hoa nở sớm hơn. Hiện trong Hoàng cung, nhiều cây nở rộ, du khách có kế hoạch đến Huế nên đi sớm để kịp chiêm ngưỡng.
Hoa ngô đồng bên trong Kinh thành Huế ở khu vực cửa Quảng Đức, một trong 11 cổng thành để vào bên trong Đại nội Huế.
Những năm gần đây, trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế kết hợp với công ty cây xanh trồng thêm nhiều cây ngô đồng dọc bờ sông Hương, khu vực trước Nghinh Lương Đình và một số không gian công cộng, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan cho đô thị.
Ngoài khu vực Kinh thành, ngô đồng còn được trồng tại nhiều lăng tẩm của các vua triều Nguyễn. Trong ảnh là một góc lăng Minh Mạng nhìn từ trên cao, nơi những gốc ngô đồng đang vào mùa nở, điểm xuyết sắc hồng tím giữa không gian xanh.
Lăng vua nằm trên núi Cẩm Khê, gần ngã ba Bằng Lãng là nơi hội lưu của hai dòng Hữu Trạch và Tả Trạch hợp thành sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế 12 km.
Hoa ngô đồng nở rộ trước mộ phần vua Minh Mạng (ảnh), phía trước là hồ nước với hình trăng non có tên Tân nguyệt trì ôm lấy Bửu thành. Các học giả cho rằng, đây là hình ảnh của thế giới vô biên. Hồ hình bán nguyệt ví như yếu tố âm bao bọc, che chở yếu tố dương là Bửu thành.
Bửu thành là một vòng thành hình tròn có chu vi 273 m, cao 3,5 m, chỉ có một cửa ra vào. Bên trong Bửu thành trồng nhiều loại cây, chủ yếu là thông. Theo các tư liệu, linh cữu của hoàng đế Minh Mạng được chôn cất sau bên trong quả đồi được bao bọc bởi Bửu thành.
Nhiều du khách chọn đến Huế vào mùa hoa ngô đồng để tham quan, chụp ảnh check in.
Nhật Lam, 24 tuổi, lần đầu ghé thăm cố đô, cho biết bất ngờ và thích thú trước vẻ đẹp của loài hoa này khi tham quan Hoàng cung. Nữ du khách cũng lựa chọn mặc áo dài, chụp ảnh tại khu vựcLăng Minh Mạng.
"Sắc hoa làm cho các công trình thêm nét cổ kính và vương giả", Nhật Lam nói.
Tuấn Anh
Ảnh: Nguyễn Phong