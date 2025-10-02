Hòa Minzy, Khoai Lang Thang vào vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025

Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang có tên ở nhiều hạng mục Vietnam iContent Awards 2025; giải thưởng sẽ bắt đầu vòng bình chọn vào ngày 3/10.

Sau hơn một tuần sàng lọc, đánh giá danh sách đề cử, ứng cử Giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025 (Vietnam iContent Awards 2025), ban tổ chức chọn được hơn 100 gương mặt có hoạt động nổi bật trong năm, chia đều cho ba hạng mục cùng 11 giải, chuẩn bị bước vào vòng bình chọn (ngày 3-24/10).

Đại diện ban tổ chức cho biết vòng bình chọn có nhiều gương mặt quen thuộc và một cá nhân có thể xuất hiện ở nhiều hạng mục. Đơn cử, Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương) tiếp tục góp mặt ở hai giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" và "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng". 9 năm qua, anh gây ấn tượng với phong cách kể chuyện tự nhiên, gần gũi cùng những chuyến khám phá văn hóa, ẩm thực và con người ở nhiều vùng đất.

Tại Vietnam iContent Awards 2024, anh lập cú đúp giải thưởng: "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" - hạng mục đặc biệt được quyết định hoàn toàn bởi bình chọn độc giả và "Nhà sáng tạo nội dung của năm". Năm nay Khoai Lang Thang đưa đến góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, văn hóa và con người. Anh khẳng định nguyên tắc: "Cứ chân thành chắc chắn sẽ nhận được chân thành".

Nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang. Ảnh: NVCC

Tương tự, ca sĩ Hòa Minzy có tên trong danh sách "Cá nhân vì cộng đồng" nhờ nhiều hoạt động thiện nguyện, dự án đậm giá trị nhân văn. Suốt sự nghiệp, cô chủ trương tìm tòi để kết hợp nghệ thuật với văn hóa, lịch sử. Đầu năm, cô phát hành Bắc Bling - hòa trộn chất liệu dân ca Kinh Bắc với âm nhạc hiện đại, góp phần lan tỏa bản sắc Bắc Ninh đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ.



Hồi tháng 8, ca sĩ ra mắt Nỗi đau giữa hòa bình, tri ân những Mẹ Việt Nam anh hùng, gợi nhắc về sự hy sinh và giá trị của hòa bình hôm nay. Sản phẩm thu hút sự đồng cảm từ khán giả, trở thành dấu ấn ý nghĩa trong hoạt động nghệ thuật của Hòa Minzy.

Đặc biệt, ca khúc Bắc Bling do Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry thể hiện vào vòng bình chọn "Âm nhạc truyền cảm hứng" và "Video truyền cảm hứng". Nhạc phẩm Nỗi đau giữa hòa bình cũng được đề cử giải "Âm nhạc truyền cảm hứng".

Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: NVCC

Gương mặt nổi bật khác là Phương Mỹ Chi. Ca khúc Buôn trăng do cô thể hiện vào vòng bình chọn giải "Âm nhạc truyền cảm hứng". Ca khúc nằm trong album Vũ trụ cò bay, đánh dấu bước trưởng thành trong phong cách nghệ thuật của ca sĩ trẻ. Tại Sing! Asia, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh khi "thổi hồn" vào từng câu hát, truyền thông điệp về khát vọng và bản sắc văn hóa Việt.

Buôn trăng - Phương Mỹ Chi Phương Mỹ Chi trình diễn Buôn trăng tại Sing! Asia. Video: iQiyi

Những ngày tới, ban tổ chức sẽ lần lượt công bố những nhân vật góp mặt từng hạng mục giải thưởng. Vietnam iContent Awards 2025 dự kiến mở cổng bình chọn vào ngày mai (3/10).

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025 hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục cùng 11 giải gồm:

Hạng mục Nhà sáng tạo số có 5 giải: Nhà sáng tạo nội dung của năm; Tổ chức sáng tạo nội dung của năm; Nhà sáng tạo nội dung triển vọng; Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng; Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất.

Hạng mục Sản phẩm số có bốn giải: Âm nhạc truyền cảm hứng; Chương trình truyền hình truyền cảm hứng; Video truyền cảm hứng; Hiện tượng số của năm.

Hạng mục Vì cộng đồng gồm hai giải: Tổ chức Vì cộng đồng; Cá nhân Vì cộng đồng.

Sau vòng đề cử, vòng bình chọn diễn ra 3-24/10, chung kết từ 30/10 đến 18/11 và gala trao giải tổ chức ngày 29/11 tại TP HCM.

Đông Vệ