Hòa Minzy, Cẩm Ly lần đầu song ca

Ca sĩ Hòa Minzy, Cẩm Ly thu hút khán giả khi lần đầu kết hợp trong MV "Người Việt mình thương nhau".

Sau một ngày phát hành, MV đạt hơn 600.000 lượt xem trên YouTube, vào top video thịnh hành của YouTube Vietnam, theo trang thống kê Kworb. Ca khúc do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác, lấy cảm hứng từ chất liệu âm nhạc truyền thống, đan xen ả đào miền Bắc và dân ca Nam bộ.

MV "Người Việt mình thương nhau" - Cẩm Ly, Hòa Minzy MV "Người Việt mình thương nhau" - Cẩm Ly, Hòa Minzy hát. Video: T Production

Nhà sản xuất Trần Thành Trung - người thực hiện MV - cho biết sau khi nghe bản demo, anh liên hệ hai ca sĩ mời thu âm, đánh giá màn song ca sẽ tạo nhiều điểm nhấn. Êkíp áp lực khi kết hợp hai giọng ca có phong cách khác biệt, giữ được bản sắc vùng miền mà vẫn hài hòa trong ngôn ngữ âm nhạc. Họ nhiều lần sửa lại ca từ, viết thêm đoạn mới để phù hợp quãng giọng Hòa Minzy và Cẩm Ly.

Hòa Minzy nói hạnh phúc khi có cơ hội hát cùng Cẩm Ly - nghệ sĩ cô vốn hâm mộ, thuộc lòng những bản hit của chị. Sau khi Bắc Bling gây tiếng vang năm 2025, cô muốn thực hiện thêm một sản phẩm mang chủ đề văn hóa lớn hơn, thay vì chỉ tập trung vào một vùng miền, do đó nhận lời tham gia dự án.

MV do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư dàn dựng, quay suốt 12 giờ trong studio. Bé Winnie - con ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng - góp mặt với vai trò diễn viên khách mời. Trần Thành Trung cho biết ca khúc mang ý nghĩa cộng đồng, hướng đến dịp kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4. Do đó, anh không đặt nặng doanh thu, tạo điều kiện để các ca sĩ khác cover miễn phí.

Hòa Minzy (trái), Cẩm Ly lần đầu kết hợp trong "Người Việt mình thương nhau". Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cẩm Ly, 56 tuổi, được chú ý khi hát cùng Đan Trường trong album Nếu phôi pha ngày mai. Cô dần nổi tiếng với các bài hát của Nguyễn Nhất Huy: Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Thương nhớ người dưng. Cô là ca sĩ đầu tiên thực hiện liveshow miễn phí cho sinh viên năm 2003, 2004. Ca sĩ thu âm nhiều album nhạc dân ca - trữ tình và thành công với loạt liveshow Tự tình quê hương. Cô và nhạc sĩ Minh Vy kết hôn năm 2004, có hai con gái. Năm 2024, cô thực hiện liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát tại nhà hát Hòa Bình TP HCM.

Hòa Minzy, 31 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Đầu năm 2025, ca sĩ ra MV Bắc Bling, tạo nên bản hit lớn trong sự nghiệp. Hôm 7/3, ca sĩ lần đầu công khai chuyện tình với bạn trai quân nhân sau bốn năm hẹn hò kín tiếng.

Mai Nhật