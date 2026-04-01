Hoa hậu Thiên Ân: 'Tôi cứng đầu khi yêu'

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân nói khi yêu, cô cứng đầu, tìm mọi cách bảo vệ người thương, như nữ chính phim "Hẹn em ngày nhật thực".

Dịp đóng chính Hẹn em ngày nhật thực - xoay quanh chuyện tình cô gái Công giáo và chàng trai ngoại đạo, diễn viên nói về quá trình nhập vai, định hướng với đam mê diễn xuất.

- Cơ duyên chị đến với dự án ra sao?

- Ban đầu, xem thông tin tuyển vai, tôi không nghĩ bản thân sẽ đóng chính. Sau khi đọc kịch bản đạo diễn Lê Thiện Viễn gửi, tôi xúc động và cân nhắc kỹ. Nỗi lòng cô gái trong phim vừa là thứ khiến tôi muốn chạm vào, vừa làm tôi e dè, không biết liệu có đảm nhận nổi vì khá nặng về tâm lý. Lúc ấy, tôi chỉ mới đóng hai phim, trong đó có một vai chính với Nụ hôn bạc tỷ (đạo diễn Thu Trang). Tôi quyết định đến casting, như một cách xem thực lực mình tới đâu.

Tôi hạnh phúc khi phim nhận được nhiều sự đồng cảm. Ở buổi công chiếu sớm tại TP HCM, sau khi ra khỏi rạp, tôi thấy khách mời mắt ai cũng đỏ hoe. Điều đó khiến tôi nhẹ lòng hơn nhiều, và giờ chỉ chờ sự đón nhận của khán giả.

Thiên Ân từng đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, trước khi chuyển hướng diễn xuất.

- Tính cách, số phận nhân vật có gì đồng điệu với chị?

- Có lẽ chúng tôi tương đồng ở hoàn cảnh gia đình. Thiên Ân trong phim thiếu vắng tình thương của cha, còn tôi sớm mồ côi mẹ. Cách yêu của tôi có phần giống với cô ấy. Dù không đến mức cãi gia đình đi theo tiếng gọi tình yêu, tôi khá cứng đầu, lì lợm trong một mối quan hệ tình cảm. Tôi quan niệm sẽ đấu tranh bằng mọi giá khi tình yêu bị ngăn cấm.

Tôi chưa bao giờ bị đặt vào tình huống phải lựa chọn giữa tình thân và hạnh phúc cá nhân, nhưng nếu có, tôi sẽ cố gắng bảo vệ cả hai. Ngoài đời, tôi may mắn được ba và người thân ủng hộ vô điều kiện. Điều đó khác với nữ chính của phim, cô ấy không nhận được sự thấu hiểu từ mẹ, mất niềm tin vào gia đình, từ đó dẫn đến bi kịch.

Bố hoa hậu Thiên Ân chúc mừng con gái trên thảm đỏ công chiếu phim, hôm 25/3 tại TP HCM. Ảnh: An An

- Phân cảnh nào khiến chị gặp áp lực tâm lý nhất?

- Cảnh đáng nhớ nhất với tôi là khi Thiên Ân bị mẹ (nghệ sĩ Lê Khanh) tát vì cãi lời bà để yêu người ngoại đạo. Tôi choáng váng vì diễn cảnh đó gần 20 lần để đạo diễn quay đủ góc - toàn, trung, cận. Hai lần cuối, mẹ bảo muốn nương tay vì sợ tôi đau, nhưng lên hình sẽ kém chân thật. Tôi nói: "Không sao đâu mẹ, con chịu được". Nhờ cái tát của mẹ mà tôi xả được nỗi ức chế của nhân vật. Ngoài ra, có những cảnh diễn cùng anh Khương Lê, tôi khóc suốt hai, ba giờ, đạo diễn hô "cắt" vẫn không cầm được nước mắt.



- Là gương mặt mới, chị đầu tư ra sao cho dự án?

- Để tìm hiểu cho quá trình nhập vai, tôi có quãng thời gian ngắn về nhà thờ Làng Sông, Bình Định (cũ), quan sát cuộc sống các sơ. Mỗi ngày, từ bốn giờ sáng, tôi thức dậy cùng họ cầu nguyện, đọc kinh, làm vườn, chăm sóc các em nhỏ và làm các công việc phụng sự Chúa. Từ đó, tôi tưởng tượng ra một câu chuyện hoàn chỉnh, xây dựng lý lịch cho nhân vật.

Tôi được nghệ sĩ Lê Khanh - người tôi hay gọi thân mật là mẹ - dìu dắt từ lúc mới đi học diễn xuất. Sau khi đọc kịch bản, mẹ rủ tôi cùng đi Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, cùng ngồi cầu nguyện, cảm nhận không khí giáo dân. Mẹ hướng dẫn tôi cách tự tạo một không gian để bước vào và sống cùng câu chuyện.



Trên trường quay, trước mỗi phân đoạn diễn chung, mẹ đều rót cho tôi một cốc trà ấm uống để lấy giọng. Mẹ giúp tôi bị cuốn hơn vào kịch bản, như cảnh bà Hoa giành lấy khay trà, đặt xuống bàn và gằn giọng hỏi con: "Nó có đạo không?". Lúc đó, tôi quên mất bản thân là ai, như một đứa con lắp bắp giải thích với mẹ rằng tình yêu của cô ấy là chân thành, thật lòng.

Từ trái qua: nghệ sĩ Lê Khanh, đạo diễn Lê Thiện Viễn, Thiên Ân trong một cảnh quay. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

- Một số nhận xét chị còn mắc lỗi diễn xuất, chưa đẩy được cảm xúc ở cảnh cao trào. Chị nói sao?

- Trên phim trường, tôi khá ưng ý với cảnh đó, thấy bản thân đã cảm nhận trọn vẹn nỗi đau nhân vật. Lúc đó, Thiên Ân biết được bí mật mẹ che giấu sau nhiều năm, cảm giác một phần bên trong như vụn vỡ. Cô hoang mang và không chấp nhận nổi cú sốc đó. Phân cảnh đó diễn ra tự nhiên theo mạch kịch bản, tôi không cần cố gồng để lấy cảm xúc.

Tuy nhiên, một số khán giả cũng cho rằng đài từ của tôi khá trẻ con, đặc biệt ở những cảnh cần sự kịch tính. Đó là thiếu sót mà tôi phải cố trau dồi, khắc phục ở những phim sau.

Trailer phim "Hẹn em ngày nhật thực" - dán nhãn 16+ Trailer phim "Hẹn em ngày nhật thực" - dán nhãn 16+. Video: Đoàn phim cung cấp

- Chị có định hướng gì với nghiệp diễn xuất?

- Từ vai đầu tay trong Công tử Bạc Liêu (đạo diễn Lý Minh Thắng), tôi đã quyết tâm đi đường dài, thành diễn viên chuyên nghiệp. Tôi biết bản thân là số 0, xuất phát điểm là một tay ngang, nên chỉ còn cách dùng nỗ lực để chứng minh với khán giả và giới chuyên môn, từng bước học hỏi, cải thiện qua các khóa đào tạo diễn xuất. Nếu có cơ hội, tôi muốn thử sức với dạng vai phản diện, hoặc có vấn đề về tâm lý.

Hôm công chiếu, ba tôi cũng đến xem. Sau khi ra khỏi rạp, ba ôm chúc mừng và nói bất ngờ với khả năng nhập vai của tôi, đồng thời ngạc nhiên khi thấy con gái vẫn giữ những tấm hình lúc bé để êkíp đưa vào phim. Ba chỉ khuyên: "Nếu con đã xác định theo con đường này, phải cố hết sức với nó". Những lời dặn dò của gia đình sẽ là điểm tựa để tôi bám chặt suốt chặng đường làm nghề sau này.

Khoảnh khắc đăng quang của Đoàn Thiên Ân Phút đăng quang của Đoàn Thiên Ân ở Miss Grand Vietnam 2022. Video: Sen Vàng

Đoàn Thiên Ân, 26 tuổi, quê Long An, cao 1,75 m, nặng 60 kg. Cô từng là Hoa khôi Áo dài nữ sinh Việt Nam trước khi thắng Miss Grand Vietnam tháng 10/2022. Sau đăng quang, cô thi Miss Grand International ở Indonesia, vào top 20 chung cuộc. Cô tiếp tục tham gia nhiều dự án cộng đồng, trình diễn thời trang, chương trình thực tế Sao nhập ngũ 2023. Cuối năm 2024, cô chạm ngõ điện ảnh với vai Bảy Loan - mỹ nhân đầu thế kỷ 20 trong Công tử Bạc Liêu (đạo diễn Lý Minh Thắng). Mùa Tết năm 2025, cô đóng chính Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang, tác phẩm đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

Mai Nhật