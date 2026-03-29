Hoa hậu Thế giới cùng dàn mỹ nhân dự thảm xanh Miss World Vietnam

Tối 29/3, Opal Suchata xuất hiện ở chung kết Miss World Vietnam, hút sự quan tâm của fan. Cô đáp chuyến bay tới TP HCM vào trưa cùng ngày, cũng là lần đầu tới Việt Nam sau đăng quang Hoa hậu Thế giới hồi tháng 6/2025.
Cô 23 tuổi, cao 1,8 m, đang là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, thành thạo tiếng Anh và Trung. Tháng 11/2024, cô từng là thí sinh Thái Lan tại Miss Universe ở Mexico và giành vị trí á hậu 3 chung cuộc.
Nhiều tháng qua, cô đồng hành tổ chức Miss World trong các chuyến đi tới nhiều quốc gia để lan tỏa dự án nhân ái.
Trước đó, Hoa hậu Ý Nhi ra tận sân bay Tân Sơn Nhất để đón Opal Suchata. Mỹ nhân người Thái Lan diện áo dài, vẫy tay chào người hâm mộ Việt.
Cả hai quen biết và thân thiết khi tham gia Miss World 2025 ở Ấn Độ.
Hoa hậu Bảo Ngọc diện váy xếp tầng gắn tà quét sàn. Cô là thí sinh Việt Nam tham gia Miss World Vietnam lần thứ 73 trên sân nhà vào cuối năm.
Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi mặc váy cut-out lên thảm xanh.
Á hậu La Ngọc Phương Anh chọn đầm họa tiết hoa trên nền chất liệu xuyên thấu.
* Tiếp tục cập nhật
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
Hoa hậu Ý Nhi trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết tối 29/3 ở TP HCM. Tân hoa hậu sẽ giành suất đến với Miss World lần thứ 74. Người đẹp tham gia mùa thứ 73 trên sân nhà là Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Quốc Trường, Nhật Kim Anh.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp