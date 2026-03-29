Hoa hậu Thế giới cùng dàn mỹ nhân dự thảm xanh Miss World Vietnam

Miss World Opal Suchata trên thảm đỏ chung kết Miss World Vietnam 2025

Tối 29/3, Opal Suchata xuất hiện ở chung kết Miss World Vietnam, hút sự quan tâm của fan. Cô đáp chuyến bay tới TP HCM vào trưa cùng ngày, cũng là lần đầu tới Việt Nam sau đăng quang Hoa hậu Thế giới hồi tháng 6/2025.

Cô 23 tuổi, cao 1,8 m, đang là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, thành thạo tiếng Anh và Trung. Tháng 11/2024, cô từng là thí sinh Thái Lan tại Miss Universe ở Mexico và giành vị trí á hậu 3 chung cuộc.

Nhiều tháng qua, cô đồng hành tổ chức Miss World trong các chuyến đi tới nhiều quốc gia để lan tỏa dự án nhân ái.