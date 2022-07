Hoa hậu Nông Thúy Hằng trả lời phỏng vấn trực tuyến

Thảo Nhi, 26 tuổi, Quảng Ninh

Lý do chị thất bại ở các cuộc thi trước đây là gì?

Lúc 20 tuổi tôi còn non nớt, không biết phải làm gì, chuẩn bị ra sao. Mọi người nhìn vào đó sẽ đánh giá tôi không có khả năng. Ngày trước tôi không có sự tinh tế, trưởng thành, chín chắn nên tôi đã không thành công.

Từ những cuộc thi trước, em rút ra kinh nghiệm phải hiểu được tiêu chí của cuộc thi. Chẳng hạn, khi đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, em phải có kiến thức về các dân tộc, văn hóa. Quan trọng hơn, em nghĩ mình phải phù hợp, chứ không phải việc mình xinh hay giỏi.