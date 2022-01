Hoa hậu 71 kg truyền thông điệp lạc quan

Anchilee Scott-Kemmis - người đẹp Thái Lan nặng 71 kg - tích cực tham gia showbiz và tận hưởng thời gian bên gia đình sau Miss Universe.

Trên Instagram hôm 8/1, người đẹp chia sẻ bức ảnh cô và em trai ở bên người thân lúc nhỏ, nhân Ngày trẻ em ở Thái Lan (thứ bảy tuần thứ hai của tháng 1).

Cô viết: "Ngày lễ này sinh ra để dành cho bạn, kỷ niệm sự trưởng thành, tương lai và những thành tựu tuyệt vời bạn sẽ đạt được. Khi bạn tìm kiếm mục tiêu suốt tuổi trẻ, đừng quên yêu thương bản thân, quên bạn là ai và tin tưởng vào điều gì. Luôn đề cao giá trị và cái 'tôi', bạn sẽ tỏa sáng... Tôi hy vọng bạn không bao giờ để bất cứ ai làm lu mờ ánh sáng, sự háo hức và tâm hồn trong sáng của bạn".

Khoảnh khắc Anchilee mặc váy ôm đêm giao thừa nhận được 125.000 lượt thích trên Instagram. Ảnh: Instagram Anchilee

Những ngày đầu năm, Anchilee tranh thủ ở bên bố mẹ, chăm sóc chó cưng. Hoa hậu được nhiều tạp chí, kênh truyền hình Thái Lan săn đón chụp ảnh, ghi hình. Trên Vogue Thái, cô chia sẻ một số bí quyết làm đẹp, chăm sóc da. Hoa hậu cho biết yêu vẻ đẹp tự nhiên, cảm giác thích thú khi cuối ngày được để mặt mộc, tắm vòi hoa sen.

Anchillee giữ thái độ bình thản dù không đạt thành tích cao, từng bị miệt thị ngoại hình tại Hoa hậu Hoàn vũ. Trả lời phỏng vấn tờ True ID hồi cuối tháng 12, cô cho biết thất vọng khi không vào top 16 Miss Universe nhưng nhanh chóng gạt bỏ tâm lý chán chường. Cô không tăng hay giảm cân sau cuộc thi.

Hoa hậu tiếp tục theo đuổi chiến dịch khuyến khích mọi người yêu vẻ đẹp tự nhiên, tôn trọng sự khác biệt của cơ thể. Cô trung thành với phong cách gợi cảm, chuộng trang phục cắt xẻ. Nhiều fan khen Anchilee xinh đẹp hơn thời thi nhan sắc ở Israel.

Anchilee chụp ảnh tạp chí. Ảnh: L'Officiel

Anchilee Scott-Kemmis, 23 tuổi, có cha mẹ người Thái nhưng sinh tại Australia. Cô tốt nghiệp một trường trung học quốc tế tại Bangkok trước khi sang Sydney du học. Người đẹp cao 1,83 mét, vượt 29 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021. Tạp chí Haper's Bazaar Thái Lan chọn bộ váy xuyên thấu Anchilee mặc trong chung kết Miss Universe Thái Lan là một trong những trang phục gợi cảm, thanh lịch nhất năm. Cuối năm ngoái, cô còn đóng MV Before 4:30 (She Said...) của ca sĩ nổi tiếng Thái Lan Mew Suppasit, nhà sản xuất, rapper Sam Kim.

Hoa hậu 71 kg đóng MV Anchilee Scott-Kemmis đóng MV của Mew Suppasit. Video: Youtube Mew Suppasit Studio

Ở Miss Universe cuối tháng 12/2021, Anchilee Scott-Kemmis chịu nhiều nhận xét tiêu cực về hình thể từ khán giả về các màn trình diễn áo tắm, váy dạ hội. Một số người chê màn thi của Scott-Kemmis thiếu sức sống, không xứng đáng góp mặt trong sân chơi lớn như Miss Universe. Cô khi ấy phản pháo: "Tôi tự hào đại diện cho vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể. Tôi sẽ không xin lỗi vì cơ thể tôi, những thông điệp tôi đại diện hay con người thật của mình".

Hà Thu